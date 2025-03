José María Almoguera y María "la jerezana" dan un paso más en su relación y desvelan sus planes de futuro

José María Almoguera y María "la jerezana" se conocieron en "GH Dúo" y entre ellos saltó la chispa. Tres meses después de la primera vez que se vieron, su relación está de lo más consolidada y conforman una de las parejas que más está dando de qué hablar de la crónica social. En muy poco tiempo, ambos jóvenes han oficializado su romance y la andaluza ya conoce al bebé de Almoguera.

Un paso más en su relación

Ahora, José María y María han dado un paso más en su relación y han posado por primera vez juntos en un photocall. La pareja ha asistido de invitada a la premiere de la serie "Punto Remo" en Madrid y allí, ambos han atendido a los medios, desvelando sus planes de futuro.

José María Almoguera y María 'La jerezana' pasean su amor ante las cámaras Europa Press

"Yo creo que es mejor ir viviendo el día a día. Mejor que agobiarse con hacer planes, mejor disfrutar de los momentos, que al final eso lleva a un futuro. Mejor que estar esperando que llegue un momento, disfruta el momento de ahora", ha expresado el hijo de Carmen Borrego. La andaluza, muy ilusionada por su noviazgo con José María, ha desvelado que "estoy muy tranquila, muy feliz, y lo que he dicho antes, disfrutando cada momento", añadiendo que la familia de su pareja la han recibido "muy bien, todo fenomenal".

José María y María responden a Paola Olmedo

Aunque han preferido no avivar el conflicto con Paola Olmedo, María "la jerezana" sí ha querido defenderse de las palabras de la expareja de José María, asegurando que el joven sí le da su sitio en la relación. Aún así, no ha querido entrar en disputas con la esteticien, explicando que no puede hablar porque a Paola no la conozco. La respeto porque es la madre de su niño y no tengo nada que decir de ella".

"Mira donde está, pues ya está, no hay nada más que decir" ha añadido José María molesto por las palabras de su exmujer respecto a su nueva novia, afirmando con un "exactamente" que los comentarios que ha hecho su exmujer le parecen "absurdos".