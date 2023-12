Manuela Velasco reaparece aún rota por la muerte de Concha Velasco con un emotivo mensaje

El vacío que ha dejado Concha Velasco tras su muerte es difícil de llenar. Así lo entienden no solo sus hijos, Manuel y Paco, sino también su sobrina, Manuela Velasco, que ha crecido admirando a su tía hasta tal punto que siempre le ha tenido como un ejemplo a seguir y un referente en el mundo de la interpretación. Quiso seguir sus pasos y que su legado no se perdiese, aunque ahora la que se siente perdida ante su ausencia es ella misma. La actriz vive con especial dolor la falta de su tía, que desde que se conoció su fallecimiento había optado por abandonar la esfera pública y centrarse en el duelo junto a sus seres queridos. Pero ya se ha sentido con fuerzas suficientes para regresar y lo ha hecho con un emotivo mensaje.

Manuela Velasco y su tía, Concha Velasco Gtres

Manuela, muy discreta en lo que a su intimidad se refiere y siempre ajena a todo lo que vaya más allá de su faceta profesional, esta vez ha roto su máxima por un buen motivo. Y es que ha entendido necesario corresponder a la infinidad de mensajes y condolencias que ha recibido estos días tras su dura pérdida, dando las gracias a todos por demostrarle que no solo ella y los suyos se sientes ahora huérfanos sin ella. “Gracias de corazón por todos los mensajes de cariño que me habéis mandado estos días para mí y mi familia. Os he ido leyendo a todos”, reconocía la actriz, antes de comenzar a expresar lo desolada que se siente.

“Me ha emocionado mucho conocer vuestras historias y lo que queríais y admirabais a Concha, Doña Concha, Conchita, Chiti…”, continuaba destacando la infinidad de formas en las que su tía se hizo hueco en el corazón de tantas personas. “Gracias de parte de toda la familia por compartirlo con nosotros y por todo el apoyo, el respeto y el afecto con que nos habéis acompañado estos días tan difíciles”.

Un sentimiento que, como la propia Manuela Velasco expresaba, le evocaba un lienzo de la artista Nicola Mosley, que acompaña a su emotivo mensaje: “Me parece que esta pintura podría representar por dónde andan ahora mismos mis pensamientos y mis sentimientos. Como en un lugar intermedio. Difuso. Ni aquí ni allí. Recordando. Agradeciendo. Encajando. Haciendo el duelo”, cerraba su triste mensaje, que pronto se ha llenado de más muestras de cariño, especialmente de compañeros de profesión que han compartido horas en el set de rodaje tanto con ella como con Concha Velasco.