Meghan Markle le declara la guerra a Victoria Beckham

La duquesa de Sussex le ha declarado la guerra a la esposa de Victoria Beckham, después de que esta anunciara el lanzamiento de su documental de Netflix antes de que Meghan hiciera lo mismo con su próximo programa de cocina. La editora jefe de la revista "Majesty", Ingrid Seward, ha revelado en las columnas de "The Sun" que la esposa del príncipe Harry estaba furiosa con la ex-Spice Girl. De hecho, a Markle no le hace demasiada gracia que el programa de la diseñadora se estrene antes que el de ella. "Probablemente esté enfadada, pero no lo puede demostrar y lo sabe", analiza la periodista.

"The House of VB", el documental de Victoria Beckham, se estrenará en televisión en 2025. El documental seguirá a la diseñadora de moda detrás de escena de su marca, con imágenes de archivo nunca antes vistas, e incluirá imágenes de la vida familiar con David Beckham. Un programa que podría competir con el de cocina de Meghan, cuya emisión ya ha sido pospuesta también para el próximo año. Se trata del segundo proyecto de la duquesa en colaboración con Netflix, tras la serie documental estrenada en 2022 en la que los Sussex criticaban y acusaban de racismo a la familia real británica.

Meghan Markle y el príncipe Harry Gtres

Un conflicto que viene a acrecentar aún más el distanciamiento entre las otrora amigas tras la discusión que se produjo tras el matrimonio de la exactriz con el príncipe Harry. Entonces los Beckham, que fueron invitados al evento, aparecieron posteriormente con los Sussex en varias ocasiones. Pero en 2018, los Sussex acusaron a la pareja de revelar información personal a la prensa, lo que enfureció al exfutbolista del Manchester United y del Real Madrid.

Ahora, David y Victoria Beckham prefieren vincularse con el Príncipe William, según su hijo Brooklyn Beckham. El joven habló de esto en el programa "Watch What Happens Live!", el lunes 4 de noviembre de 2024, donde afirmó que "él ( el príncipe William, nota del editor ) es un tipo realmente bueno", dejando clara su preferencia.