El monitor de Muay Thai de Daniel Sancho habla sobre su actitud agresiva

Daniel Sancho continúa en prisión provisional en Koh Samui, Tailandia, a la espera de que se celebre el juicio antes de que termine el año y conozca su destino final. Por un lado, tendrá que saber si cambiará de cárcel, pues se estima que sea trasladado a la de máxima seguridad de Bang Kwang de Bangkok, que tan mala fama tiene. Es más, podríamos considerar una estancia de lujo la actual prisión del joven chef, en comparación con la que le acogerá si resulta condenado por asesinato premeditado y, con ello, pase al corredor de la muerte. Y todo ello no solo por la premeditación del asesinato de Edwin Arrieta, sino también por tener un pasado aparentemente agresivo, pues es conocedor de un arte marcial que, en según qué casos, puede llegar incluso a ser considerado un arma en manos expertas como las suyas.

Silvia Bronchalo leaves after visiting her son Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo who was charged of murder and dismembering a Colombian surgeon, at a prison in Koh Samui island, southern Thailand SITTHIPONG CHAROENJAI EFE

Este jueves ha sido un día especialmente convulso para Daniel Sancho, pues ha tenido la oportunidad de reencontrarse con su madre, Silvia Bronchalo. Ella se ha trasladado a Tailandia para estar junto a su hijo en su duro proceso judicial, con la certeza de que él no es culpable, aunque así lo haya confesado. Y es que nadie daba crédito a las informaciones que apuntaban a que él había cometido tan cruel delito de sangre. Tampoco se lo cree su entrenador de Muay Thai, una disciplina que el chef practicaba en Madrid. Un espacio seguro para él, donde nadie se cree que pudiese desplegar una actitud parecida, pues en clase siempre ha dejado muy buen sabor de boca y no le consideran una persona peligrosa.

Conocido era que Daniel Sancho ya había tenido oportunidad de visitar Tailandia hasta en dos ocasiones más antes de esta última. Lo hacía precisamente para acercarse a su pasión por el Muay Thai, popularmente conocido como boxeo tailandés. Un deporte extremo porque supone el enfrentamiento entre dos rivales con pocas reglas que limitan sus movimientos, pues pueden propinarse desde puñetazos a patadas directas al rostro, además de estar permitidos agarrar al contrincante, inmovilizarlo y hasta empujarlo sin con ello se vence. Unos asaltos en los que suele haber mucha sangre y con el que el joven de 29 se sentía muy afín.

Imagen de Muay Thai Eurosport

El monitor que dio clases a Daniel Sancho desde abril a junio en su centro de Canillejas, un barrio de Madrid, ha hablado sobre su alumno más famosos en estas semanas con ‘El programa del Verano’. No ha querido desvelar su identidad por miedo a la repercusión negativa del caso, pero sí ha tratado sin problemas cómo ha recibido su estudio esta vorágine mediática: “Venía poco, pero entrenaba. Era un chaval muy bueno, es que no lo entiendo. No es entendible. Si no me lo demuestran y ha pasado, no me lo creo”, mantiene este experto en el boxeo tailandés, que asegura que nunca advirtió en él una actitud agresiva que le hiciese sospechar que podría llegar a cometer un crimen como este.

Daniel Sancho Redes Sociales

Pese al dolor que le produce ver a un joven con un futuro tan prometedor inmerso en un proceso legal tan duro, el monitor que le dio clases lo tiene muy claro respecto a la condena: “Que pague lo que tenga que pagar. No sé qué le habrá pasado por la cabeza. El mundo se ha vuelto loco. Es una putada, porque es muy joven, pero la justicia es así”, sentencia.