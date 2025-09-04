Pillan juntos en Nueva York a Harry Styles y Zoe Kravitz: "Son amigos con derecho a roce"

Harry Styles y Zoe Kravitz han vuelto a ser captados juntos, esta vez paseando de la mano por las calles del barrio de Brooklyn en Nueva York. Las imágenes, publicadas por varios medios internacionales, muestran a la pareja con ropa casual y actitud relajada, lo que ha avivado los rumores sobre su relación. Este encuentro se produce después de que fueran vistos juntos en Roma y Londres, donde también mostraron muestras de afecto en público.

Una relación sin etiquetas

Según fuentes cercanas citadas por TMZ, Styles y Kravitz mantienen una relación de "amigos con derecho a roce", descartando por el momento un romance formal o exclusivo. Las mismas fuentes indicaron que ambos "simplemente se están divirtiendo" sin compromisos de por medio. Esta situación aclara también los rumores previos que vinculaban a Kravitz con su coestrella de "Bala perdida", Austin Butler.

El nivel de complicidad entre ambos ya se había hecho evidente durante su anterior encuentro en Londres, donde según testigos presenciales citados por The Sun, "no paraban de besarse" en un restaurante del barrio de Soho sin importarles quién pudiera verlos. Tanto Styles como Kravitz están actualmente solteros tras sus respectivas rupturas con Taylor Russell y Channing Tatum en 2024, lo que explicaría su actitud despreocupada y su búsqueda de divertirse sin ataduras formales.