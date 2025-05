La crónica de Marta Robles: Caos en el tren, enfrentamiento atómico y un Papa, por fin, «surfista»

LUNES

Nuevo caos en la red ferroviaria. 10.700 pasajeros atrapados en las vías, sin agua ni comida y sin poder utilizar los baños. Una situación que se repite cada vez más a menudo, provocada nuevamente por el robo de cobre, esta vez en varios puntos de Toledo. Mientras en las estaciones los pasajeros se indignan por la falta de información, la nula atención y la sospecha de que no recibirán indemnización o será muy limitada y no repararán sus daños, el ministro Óscar Puente se zafa de responsabilidades apuntando al ¡sabotaje! Si la semana pasada planeaba sobre nosotros el ciberataque, ahora llega el sabotaje de los salteadores de vías. Pero vamos a ver, señor Puente, ¿usted no sabe que en las plantas fotovoltaicas también se roba cobre para venderlo por cuatro duros y el daño es tal que se para la producción? Ponga cámaras y medios, en vez de inventar, hombre. Que estamos ya mayores para que nos cuelen al hombre del saco… Y que, a una semana del apagón, Sánchez todavía no nos ha contado a qué se debió, ni tampoco se ha pronunciado sobre los trenes, por cierto…

Caos de viajeros en la estación de Santa Justa debido al retraso por el robo de cables de trenes. A 05 de mayo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). La circulación desde Madrid a Andalucía se reanudará progresivamente a partir de las 9.30 horas de este lunes, después de que este domingo se produjera el robo de cable en distintos puntos de la línea de alta velocidad que une la capital madrileña con la hispalense, ha informado Adif. Rocío Ruz Europa Press

Todo esto en la semana del cónclave, en la que 133 cardenales se encerrarán a cal y canto y quienes tengan contacto con ellos harán juramento de confidencialidad. El mundo pendiente de la fumata blanca que anunciará que Francisco ya tiene sucesor…

MARTES

Colea el asunto de los trenes, pero Puente ya evita hablar de sabotaje, aunque se empeña en que los responsables sabían dónde atacar. ¿Qué dice la Guardia Civil? Pues que es un robo común y así lo investiga. ¿Quién lo paga? Pues, como siempre, los usuarios de los trenes, que hoy viven una segunda jornada de retrasos acumulados.

A un día del cónclave, la Santa Sede revela que mañana a las tres de la tarde se desactivarán las señales de los móviles y la radio en la Ciudad del Vaticano, que se quedará incomunicada hasta que se haya elegido al nuevo Papa.

MIÉRCOLES

Se enfrentan dos países con bomba atómica. India lanza misiles contra Pakistán. Hay 8 muertos y 15 heridos. Es una respuesta al atentado terrorista sufrido hace unos días en Cachemira. Pakistán, entretanto, comunica que ha derribado a cinco aviones de combate indios que, según India, iban destinados a lugares con infraestructura terrorista paquistaní, relacionado con el atentado de Cachemira en el que murieron 26 personas hace un mes ¿Cómo seguirá este enfrentamiento?

Cachemira.- Pakistán reabre por completo su espacio aéreo tras el alto el fuego con India Europa Press

Mientras, el mundo sigue pendiente de la Capilla Sixtina del Vaticano donde los 133 cardenales están ya encerrados, en busca del sucesor del Papa Francisco, y Sánchez, parlamenta. ¿Qué dice el presidente? Que le parece terrible la hipocresía de hablar de las cinco personas que murieron en el apagón, cuando el cambio climático mata a 8.000 personas al año… No, no, no… Sin palabras, presidente. Se ha pasado usted veinte pueblos.

JUEVES

Habemus Papam. Robert Provost Martínez, de ascendencia francesa y española, nacido en Chicago y con una segunda residencia peruana, por haber vivido en Perú buena parte de su vida, al frente de la diócises de Chiclayo, ha elegido como nombre el de León XIV. Se supone que este misionero le rinde así homenaje a León XIII, el Papa de la «Rerum Novarum», la primera doctrina social, previa al comunismo, donde quedan visibilizados los problemas y derechos del trabajo, aunque, a diferencia de las posteriores, defienda también la propiedad privada. León XIII, defensor de la formación, seguro que habría celebrado el nombramiento de este Papa licenciado en derecho canónico, en filosofía y también en matemáticas, conocedor de cinco lenguas. El primer Papa norteamericano..., pero nada trumpista, sino todo lo contrario.

Papa.- El obispo de Sigüenza-Guadalajara ve en el nuevo Papa León XIV "un crisol de culturas" y un "regalo del Señor" Europa Press

VIERNES

Toda la atención recae hoy en el Papa León XIV, se cuenta que continuará la obra de Francisco, pero que es más conservador, también que es un gran gestor al que Francisco retiró de las misiones para llevarlo de prefecto del Dicasterio para aconsejarle sobre la elección de los cardenales. Es agustino, no jesuita ni franciscano. La interioridad es muy importante para él. ¿Qué hará sobre temas especialmente espinosos, como la mujer en la iglesia, los gays, los divorciados o el celibato? Ya se verá. De momento, sabemos de su enfrentamiento radical contra los abusos sexuales y contra la política de inmigración de Trump… Y de su bella obsesión por la paz, de la que ha dejado constancia en su primer discurso, donde ha sido su palabra más mencionada. Además, dicen que aunque le guste mucho el tenis, lo que mejor hace es «surfear», es decir, esquivar las olas, tender puentes y entenderse con todos.

Por terminar con asuntos mundanos, la audiencia de «La familia de la tele» se hunde… ¿No será que los espectadores de RTVE no quieren este tipo de «familiares»?