Rústico e ideal para desconectar: todo sobre el pueblo de Mallorca que enamoró a Leiva

Este jueves, Pablo Motos pone el broche de oro a otra semana de grandes audiencias para 'El Hormiguero' de la mano de un reconocido invitado. El cantante Leiva, uno de los artistas consagrados más influyentes de nuestro país, acudirá al programa de Antena 3 para presentar 'Hasta que me quede sin voz', un largometraje donde el público podrá conocer una perspectiva más íntima sobre su trayectoria.

Como cualquier otro artista, Leiva ha buscado la inspiración para sus canciones en un sinfín de lugares. Entre ellos, se encuentra un pueblo ubicado en las Islas Baleares, más concretamente en Mallorca. Caracterizada por su tranquilidad y por las oportunidades que ofrece para desconectar, esta localidad ha sido clave para el desarrollo musical del cantante.

Cas Concos, visita obligada si vas a Mallorca

Ubicada en un entorno rural entre los municipios de Santanyí y Felanitx, la localidad de Cas Concos destaca por su paisaje campestre y su riqueza natural, que la convierten en un enclave privilegiado para disfrutar del aire libre. A lo largo del año, tanto residentes como visitantes aprovechan las numerosas rutas de senderismo disponibles, que atraviesan suaves relieves y una vegetación típicamente mediterránea, ofreciendo vistas panorámicas del entorno.

Uno de los grandes atractivos de la zona es la práctica de la equitación. Cas Concos cuenta con caminos acondicionados para montar a caballo, que permiten adentrarse en parajes poco transitados y descubrir rincones de gran belleza natural. Esta modalidad de exploración brinda una forma distinta de experimentar el paisaje mallorquín, combinando el disfrute de la naturaleza con el contacto directo con los animales.

Centro de Cas Concos Taxi 24 Mallorca

El núcleo urbano mantiene una arquitectura coherente con su entorno rural. En Cas Concos predominan las construcciones tradicionales de piedra, casas unifamiliares y antiguos cortijos que reflejan la identidad cultural de la isla. El uso de materiales locales no solo responde a criterios estéticos, sino que refuerza la conexión del lugar con su historia y sus raíces.

La vida en Cas Concos se desarrolla en un ambiente tranquilo y natural, al que se suma una comunidad diversa, con una notable presencia de artistas, artesanos y criadores de caballos. Este perfil poblacional aporta dinamismo y una dimensión cultural singular a la localidad, enriqueciendo el tejido social y fortaleciendo su carácter como punto de encuentro entre tradición, naturaleza y expresión creativa.