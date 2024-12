María Patiño abronca a Belén Esteban y Kiko Hernández en directo por su falta de respeto

Desde ‘Ni que fuéramos Shhh’ se está siguiendo de cerca todo lo que acontece en la cadena rival, en Telecinco. Especialmente con todo lo referente a Bárbara Rey y su ajuste de cuentas con su hijo, Ángel Cristo, que lleva semanas copando la actualidad mediática. Desde hace poco más de un año el hijo se ha propuesto tumbar a su madre y desenmascararla delante de la audiencia. Para ello no solo saca a la luz lo que sucedió con el Rey Juan Carlos, siendo él el autor confeso de las fotografías que después ha vendido a la prensa extranjera. También haciéndola responsable en exclusiva de vivencias que han marcado su infancia, con drogas, sexo y violencia como protagonistas. Por ejemplo, María Patiño este jueves rescataba aquella en la que Ana Herminia, mujer del hijo de la vedette, hablaba del suceso en el que el joven jugaba con una pistola perteneciente a su padre y la cual trasteó pensando en quitarse la vida. Un tema muy serio que, sin embargo, ha sido narrado mientras Belén Esteban y Kiko Hernández se reían a espaldas de la presentadora. Se ha cabreado en directo.

María Patiño no ha podido mantener la atención fijada en lo que tenía que leer para presentar el siguiente vídeo, centrado en cómo Ángel Cristo pensó en el suicidio como una vía de escape a sus problemas. Se trata de un tema delicado que requiere el mayor tacto posible, pero a la conductora de ‘Ni que fuéramos Shhh’ le ha resultado imposible por culpa de sus graciosos compañeros de plató. “¿Por qué os estáis riendo de mí? Es que estamos hablando de una pistola y estáis los dos descojonados y no entiendo nada”, reclamaba molesta a sus amigos, que se lo estaban pasando pipa fuera de cámara. Rápido Belén Esteban ha tratado de calmarla, al ver que estaba cabreada de verdad: “Que no es por eso, María, hija, no digas eso. Me está haciendo burlas y me hace reír”, se excusa, sin conseguir apaciguar el fuego interno de la presentadora.

“Lo digo más que nada porque estamos hablando de ‘me voy a quitar la vida’ y estamos muertos de risa”, denuncia la incongruencia de reír ante ese delicado tema que se estaba planteando en la mesa de debate. Pese a la seriedad con la que reclamaba a sus colaboradores que tuviesen respeto y controlasen sus impulsos, cuando la cámara ha enfocado a Kiko Hernández se ha comprendido que la tarea iba a ser más difícil de lo pensando en cumplirse. Estaba aún en pleno ataque de risa y no podía controlarse, de ahí que María Patiño le invitase a darlo todo para que ella pudiese continuar: “Ríete todo, sácalo, descojónate”, le decía molesta. Parece que Belén Esteban sí que se ha tomado en serio la regañina en directo, pues ha tratado de mantenerse lo más respetuosa posible con el tema a tratar: “Yo no me estoy riendo”, trataba de evidenciar su cambio de actitud. No lo conseguía, pues están entre amigos y se conocen muy bien: “Pero si se te va la boca para un lado Belén…”, se daba por vencida la presentadora, que continuaba su trabajo al ver que no lograba controlar a su equipo.