Nuevos testimonios acorralan a Ana Obregón por sus malas formas: la actriz que dejó su trabajo por su culpa

Ana Obregón ha sido señalada por compañeros de profesión por sus supuestas malas formas a las horas de tratarles detrás de cámaras. Cuando el piloto rojo está encendido son todo sonrisas y todo fluye con mágica normalidad, aunque parece que no es todo igual cuando se apagan los focos. Así lo denunció el presentador Roberto Herrera, encargado de conducir las Campanadas desde Canarias junto a Nia Correia en 2022, año en el que se le “cayó un mito”. La veterana actriz, según él, trató de muy malas maneras a la cantante por ser “más guapa y joven”, lo que se saldó con la artista fuera del spot publicitario en el que sí aparecían el resto de rostros elegidos por TVE para dar las Campanadas. La protagonista lo niega, acusa a todos de buscar la fama a su costa y dice que su enemiga lloró al ver su vestido y no porque ella le recriminase que llegase tarde por culpa de su avión. Lo hizo, sí, pero dice que no fue tan grave como lo cuentan y que el sofocón fue por otro motivo ajeno a ella.

Alessandro Lequio cree a pie juntillas lo que su ex dice, creyéndola incapaz de hablar mal a nadie. Así lo ha dejado claro en la mañana de este miércoles al filtrar un mensaje que deja en mala posición a los enemigos de Ana Obregón. Al menos a los ya mencionados, pues continúan surgiendo voces que denuncian. Así lo ha hecho ahora Lorena Vázquez, quien se ha propuesto respaldar esos testimonios presentando el suyo propio, que a la vez reflejaría que no es la primera en sufrir su comportamiento. Lorena ha contado que la actriz la tiene bloqueada para que no pueda ponerse en contacto con ella. Todos alucinaron, pero más al saber por qué motivo se había producido esta situación.

“Ha sido muy especial toda su vida. Entré a ‘Ana y los 7’ a sustituir a una persona a la que destrozó y terminé marchándome, porque no lo pude soportar. Todo porque me llevaba muy bien con el equipo y era mona. Ana no trataba bien a la gente. Para que te tratase bien tenías que ser gorda, fea y con poca ambición”, mantiene a la revista ‘Lecturas’. “Uno de los actores me dijo que tuviera cuidado con ella, porque creía que le hacía sombra. Me despedí de aquella serie ganando más dinero que nunca, con uno de los mejores equipos y haciéndome falta el dinero. Me juré que jamás volvería a trabajar con ella. Todos sabíamos cómo era”. Así, recuerda cómo “parábamos para comer y decía que se le habían caído las extensiones cuando se las había quitado ella. Tenía unas faltas de respeto muy gordas. Daba la vuelta a los guiones y le decía al actor que se había equivocado cuando era ella. Nadie tenía huevos para decirle nada”.