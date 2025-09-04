Un asesor del partido que fundó Sarkozy será juzgado por fotografiar las partes íntimas de mujeres incluso en el Parlamento

Un asesor legislativo del grupo Les Républicains en el Senado fue despedido por fotografiar las partes íntimas de mujeres sin su conocimiento, según revela Le Figaro. Al menos un senador de su grupo fue presuntamente víctima de sus acciones. El hombre en cuestión pronto será juzgado ante el Tribunal Penal de París.

En 2023, se encontró un disco duro con estas fotografías en una zona común del grupo de los Republicanos en el Senado. El hallazgo provocó la inmediata presentación de dos denuncias por "atentado a la intimidad", una de una senadora del grupo y otra del presidente del Senado.

Las imágenes estaban clasificadas por nombres de pila de las víctimas o lugares de captura, como playas, vía pública e incluso el interior del Senado. Esta sistemática clasificación facilitó la identificación de al menos una senadora entre las afectadas.

Descubrimiento de los hechos y consecuencias

Sébastien G., un exasesor legislativo con más de quince años de trayectoria en el grupo LR, fue identificado como el presunto autor. Tras descubrirse los hechos, fue despedido por "falta grave", sin impugnar el procedimiento disciplinario. El juicio está programado para enero de 2026 ante el Tribunal Correccional de París.

Las acusaciones podrían resultar en una pena máxima de dos años de prisión y una multa de hasta 60.000 euros. El caso trasciende lo individual, planteando serias interrogantes sobre seguridad e intimidad en espacios institucionales.