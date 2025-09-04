El terromoto que el pasado domingo asoló el este de Afganistan deja ya más de 2.200 muertos

El terremoto de magnitud 6 que azotó el este de Afganistán este pasado domingo ha dejado un panorama desolador, con más de 2.200 personas fallecidas y aproximadamente 4.000 heridos. El sismo, considerado el más letal en la historia reciente del país, golpeó principalmente provincias montañosas y fronterizas con Pakistán.

Las comunicaciones y el acceso a las zonas afectadas se encuentran gravemente comprometidos, generando una situación humanitaria crítica que ha requerido de una intervención inmediata y coordinada.

Las provincias de Kunar, Nangarhar y Laghman han sido las más castigadas por el desastre natural. Los derrumbes y deslizamientos de ladera han bloqueado caminos, dificultando las operaciones de rescate. Alrededor de 7.000 viviendas han quedado destruidas, con «cientos de cuerpos» encontrados entre los escombros de casas colapsadas.

Testimonios y desafíos humanitarios

Los habitantes de las zonas afectadas describen una realidad desgarradora. Zahir Khan Safi, un agricultor de 48 años, manifestó a la agencia de noticias APF la urgente necesidad de "tiendas, agua, alimentos y medicina". Las familias permanecen desplazadas, reunidas en campos improvisados, expuestas a la intemperie y a la lluvia, esperando desesperadamente la llegada de equipos de rescate.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una advertencia crítica sobre la disminución de las posibilidades de encontrar supervivientes. La organización ha solicitado una emergencia por 4 millones de dólares, mientras que la ONU ha liberado 5 millones de dólares para la respuesta humanitaria.

Las condiciones geográficas y meteorológicas complican aún más las operaciones de rescate. Los helicópteros del ministerio de Defensa han sido utilizados para evacuar heridos hacia Jalalabad, pero el paisaje montañoso y el mal tiempo limitan significativamente estas acciones.