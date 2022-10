8 planes con los que empezar octubre con buen pie (fuera y dentro de Madrid)

Octubre llegó por la puerta grande. El mes del otoño por excelencia nos ha recibido con los brazos abiertos y con ganas de no parar (aunque esperemos que con menos presión que septiembre). Los planes se disparan y, además, nuestro país se prepara para unos días de fiesta donde la agenda debe estar a tope para disfrutar al límite. No queremos perdernos nada y hemos elegido 8 planes que necesitarás para empezar el mes con buen pie y que no se te resista ni el Puente de la Hispanidad, ni los estrenos más esperados.

Lo nuevo de Oriol Paulo llega al cine

El director de películas como ‘Contratiempo’ o ‘El cuerpo’ llega a los cines con lo que se prevé que será un éxito, ‘Los Renglones Torcidos de Dios’. Su nueva película, que cuenta con Bárbara Lennie y Eduard Fernández como protagonistas, llegará a los cines el próximo 7 de octubre y trata sobre un tema de lo más candente en la sociedad, la salud mental.

Un plan tradicional en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Ha llegado la semana más importante del año para Zaragoza, el próximo 12 de octubre se celebra el Día del Pilar y con ello, la tradicional ofrenda de flores a la patrona de la ciudad. Desde diferentes partes del mundo llegan los ciudadanos a llevar flores a la virgen con su traje regional. La ofrenda se hace por el recorrido oficial y es digna de ver porque podrás disfrutar de una fiesta tradicional en toda regla. Más de 14 horas de desfile que concluirán creando el manto de la virgen que, en 2022, será de claveles rojos.

Manto de flores en la ofrenda a la virgen del Pilar con la torre de San Juan de los Panetes al fondo EUROPA PRESSS (Foto de ARCHIVO) 18/10/2021 FOTO: EUROPA PRESSS EUROPA PRESSS

Un concierto gratis en la Puerta de Alcalá

El próximo 9 de octubre, coincidiendo con las festividades de la semana de la Hispanidad en Madrid, el cantante Camilo dará un concierto gratis en la Puerta de Alcalá a las 13h. Un concierto que servirá como presentación de su nuevo álbum ‘De adentro pa’ fuera’ en la capital española. Tenemos claro que esto es un planazo y no pensamos perdérnoslo. Además, ¿hay algo mejor que hacer un domingo?

Camilo dará un concierto gratis en Madrid FOTO: COMUNIDAD DE MADRID COMUNIDAD DE MADRID

‘Todos quieren salvarse’ en Netflix

‘‘Si te condenan a siete días de tratamiento sanitario obligatorio, ¿significa que estás loco? Esa es la pregunta que le ronda a Daniele, un veinteañero muy sensible que, después de un brote psicótico, se despierta en un centro psiquiátrico’’, así comienza la sinopsis de ‘Todos quieren salvarse’, lo nuevo de Netflix que se colará en todos los salones a partir del día 14 de octubre.

Fotograma de 'Todos quieren salvarse' de Netflix FOTO: Netflix ANDREA PIRRELLO/NETFLIX

Una cita gastronómica con cambios en el menú

Los restaurantes Tatel y Totó de Madrid estrenan nuevo menú en octubre y estamos deseando probarlos (y tú, también). Desde el Risotto de semóla con trufa rallada de Tatel hasta su pizza Totó con burrata y huevo poché que da nombre al restaurante. Pero, no podemos olvidarnos que siempre hay hueco para el postro y tenemos que probar la Tarta de Queso (TATEL) o la deliciosa Panacotta con Caramelo (TOTÓ). Un plan irresistible que llega con muchas novedades gastronómicas.

El Festival de Sitges llena de cine la Costa Brava

El festival de cine fantástico más importante de nuestro país vuelve a la Costa Brava y se celebrará desde el 6 de octubre hasta el 16 del mismo mes. Unos días de cine por donde pasarán infinidad de rostros conocidos, entre ellos, la actriz Ester Expósito que presenta su nueva película ‘Venus’ o Eduardo Casanova que tiene una cita con ‘La Piedad’, su nueva película junto a Ángela De Molina y Ana Polvorosa.

El flamenco inunda la noche madrileña

Si eres de esas personas que ama el flamenco, Madrid ha preparado un plan perfecto para ti. Durante la noche del 11 de octubre, tendrá lugar una juerga flamenca en la Plaza de España de la capital. La Comunidad de Madrid ha preparado un programada para sus fiestas de la Hispanidad, bajo el lema ‘‘Todos los acentos caben en Madrid’' y ha querido darle voz con este planazo al que no puedes faltar. Podrás disfrutar de una noche de gloria con la compañía flamenca Marina Perea y Teresa Hernández.

Del teatro a la Plaza de Callao

La famosa Plaza de Callao de Madrid se convierte en el enclave perfecto para recibir al musical ‘Malinche’ de Nacho Cano en el centro de la capital. Por un día, el musical cambia de ubicación y pasa de IFEMA a Callao para regalar ‘Una historia de amor que unió dos mundos’ a los madrileños. Tienes una cita el 12 de octubre a las 12am con ‘Malinche’