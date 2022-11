Vicky Martín Berrocal confía en estas zapatillas y se convierten en las más cómodas e ideales del invierno

Desde que llegó el frío Vicky Martín Berrocal no para de sorprendernos con looks que podrían ser perfectos para Navidad, como el vestido rojo de lentejuelas con el que brillar antes de acabar el año o looks de noche que podrían ser la mejor fantasía de encaje con la que triunfar en cualquier fiesta (ya estés en Madrid o Sevilla). Si algo tiene Vicky Martín Berrocal es que sabe como hacer que nuestro estilo brille por encima de todo y la elegancia del vestir, nos acompañe allá donde vayamos. En esta ocasión, nos ha dado una lección de estilo combinando un look casual con las zapatillas más cómodas e ideales que llevarás este invierno.

Vicky Martín Berrocal estrenando zapatillas New Balance FOTO: Instagram

Cuando se trata de calzado, pocas veces, nos aventuramos a dar nuestra recomendación, los zapatos es algo muy personal de cada persona. Pero, las zapatillas que ha estrenado Vicky Martín Berrocal de New Balance y que ha combinado con su pantalón vaquero favorito, son una auténtica maravilla. Se trata de estas zapatillas en color gris con combinación de tejidos en antelina y con una amortiguación reactiva y materiales de gran calidad para lanzarte a la carrera o a lo que te depare el día. Sin duda, una de las zapatillas más cotizadas del mercado y con las que podrás desafiar a tu calzado para aguantar todo el día con ellas puestas. Vicky Martín Berrocal siempre usa un calzado que sea cómodo y eficaz. Además, ahora que se acerca el Black Friday es el momento de ficharlas.

Zapatillas Made In USA 993 Core, de New Balance (240€)

Zapatillas Made in USA 993 Core FOTO: New Balance

Si eres de esas personas que no puede vivir sin estrenar zapatillas nuevas, es el momento de hacerte con estas New Balance con las que mejorarás tu forma de andar y además, podrás lucir un look sport chic de lo más ideal. Recuerda, Vicky Martín Berrocal tiene la solución para estar cómodos, este invierno.