Esta temporada, las camisas de popelín se llevan con chalecos cortos de punto de Zara

Cuando hablamos de tendencias, nos encanta comentar que la moda es un juego en el que necesitamos participar y vivir de la forma que más pasión le de a nuestra vida. Eso mismo, es lo que nos pasa cuando entramos en la web de alguna firma low cost (de nuestras favoritas) y vemos que los looks que nos presentan pueden arrasar por las calles de nuestra ciudad y además, nos encanta las combinaciones. Y, aunque la modelo en ocasiones no nos recuerda a nuestra figura, tendemos a pensar que será un buen look si lo vestimos nosotros y eso, es lo mejor del juego. Por ello, hoy entramos en Zara para descubrir una de las mejores combinaciones y que nos hace pensar que será un éxito si todas las expertas en moda lo llevan por las calles de su ciudad.

CHALECO CROP PUNTO TRENZADO FOTO: zara

Zara nunca hace nada sin intención y en este caso, lo ha conseguido. La firma de Inditex nos ha creado la necesidad de combinar esta camisa con el chaleco más top de la temporada y os contamos por qué. Durante el mes de diciembre vamos a desear tener mil y una combinaciones en nuestro armario para poder acaparar todos los planes navideños: cenas de empresa, quedada con los amigos, comida con tus familiares, etc.

Chaleco crop punto trenzado, de Zara (22,95€)

CHALECO CROP PUNTO TRENZADO FOTO: zara

Por ello, hay looks que necesitas en tu armario y que pueden solucionarte un estilismo en cinco minutos. La mejor combinación es la del chaleco crop de punto trenzado en color tostado que propone Zara y que aporta color a un look que podría ser un básico. Este chaleco es una de las grandes piezas clave de la temporada, ya que la tendencia del chaleco no abandonó en ningún momento y, desde que volvieron, solo necesitamos combinarlo con todo. Además, este diseño lo combinarás con la camisa de popelín de rayas en color celeste (también de Zara), que es un básico de armario, y que contrasta a la perfección con los colores del chaleco. Sin duda, es un look con el que irás cómoda, sencilla y, sobre todo, a tus amigas les quedará claro que la reina de las tendencias eres tú, como Rocío Osorno o Sara Carbonero.

Camisa Popelín Rayas, de Zara (27,95€)

CAMISA POPELÍN RAYAS FOTO: zara

Ahora sí, ya tienes las claves para triunfar durante el día en la época más festival de año y con la que no fallarás. El chaleco con camisa de Zara es un básico que nunca abandona y que siempre estará en nuestro armario para solucionarnos la vida.