Paula Echevarría deja claro que el polo de rayas es la prenda más buscada del otoño

Paula Echevarría vuelve a marcar tendencia con uno de esos estilismos que resumen a la perfección su manera de entender la moda: cómoda, natural y con un punto sofisticado. La actriz ha compartido una imagen frente al espejo en la que posa con un look sencillo pero redondo, protagonizado por el polo de rayas, la prenda que promete arrasar este otoño.

El polo de rayas, el nuevo imprescindible del armario

Con cuello camisero blanco, rayas horizontales en tonos burdeos y un corte ligeramente oversize, el polo elegido por Paula Echevarría reúne todos los ingredientes para convertirse en el favorito de la temporada. Su aire noventero, heredado del estilo universitario o preppy, vuelve a conquistar los armarios gracias a su versatilidad y a la capacidad que tiene de elevar los looks más informales.

El look de Paula Echevarría. Gtres

La actriz lo combina con unos vaqueros anchos de efecto lavado y zapatillas planas en tono burdeos, logrando un resultado desenfadado y perfectamente equilibrado. El detalle final llega con unas gafas de sol negras y un bolso marrón, accesorios que aportan un toque urbano y sofisticado sin restar naturalidad al conjunto.

Así se lleva esta temporada

El polo de rayas se ha convertido en la alternativa perfecta a la camisa clásica o la sudadera. Las versiones de punto, algodón o tejido técnico invaden las nuevas colecciones de firmas como Zara, Mango o Massimo Dutti, que apuestan por colores intensos, rayas anchas y patrones holgados.

La clave está en cómo combinarlo. Paula Echevarría lo lleva con vaqueros, pero también puede funcionar con pantalones cargo, minifaldas vaqueras o incluso con trajes fluidos, creando ese contraste entre lo deportivo y lo elegante que tanto triunfa esta temporada.

El estilo effortless que nunca falla

Una vez más, la protagonista de Velvet demuestra por qué sigue siendo una de las referentes de estilo en España. Su manera de reinterpretar las tendencias sin complicaciones convierte cada aparición en una auténtica lección de moda. Con este look, Paula Echevarría deja claro que el polo de rayas ha vuelto para quedarse, y que es la prenda perfecta para quienes buscan un estilo cómodo, favorecedor y con el toque nostálgico que define al otoño 2025.