Ni montaña ni rocódromo: así puedes practicar escalada gratis en Madrid

Madrid es una de las pocas ciudades españolas que ofrecen continuamente actividades gratuitas a todos los tipos de públicos. En los últimos años, la escalada ha ganado popularidad, especialmente en la modalidad indoor o de boulder. La ciudad cuenta con varios centros o espacios especializados que permiten practicar este deporte sin necesidad de salir de la capital.

En este contexto, las redes sociales se han convertido en un portal de recomendaciones, donde miles de usuarios comparten experiencias y jornadas únicas que hacer en la ciudad. Ahora, con la llegada de septiembre, muchas empresas aprovechan para hacer jornadas de puertas abiertas y captar nuevos clientes. Más allá de los gimnasios tradicionales, una empresa de escalada ha lanzado la oportunidad de practicar el deporte totalmente gratis.

Escalada indoor gratis en Madrid

En Madrid, muchos de los planes de fin de semana se descubren primero en redes sociales, donde cuentas especializadas y usuarios comparten actividades, novedades y experiencias. Una de estas cuentas es @madriddiferente, que recientemente destacó una oportunidad para probar la escalada indoor sin coste.

Arkose Madrid organiza jornadas de puertas abiertas el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, en los dos centros de la ciudad: Cuatro Caminos y Carabanchel. Durante estas jornadas, cualquier persona puede acercarse a practicar escalada sin necesidad de experiencia previa ni equipo propio. El centro proporciona el material necesario, incluidos los pies de gato, y solo se requiere llevar ropa deportiva y un candado para guardar las pertenencias en las taquillas.

Las actividades están abiertas a todo tipo de público, incluidos niños, jóvenes y adultos. Para participar, los interesados deben registrarse a través de la web de Arkose, indicando centro, día y franja horaria. Una vez completada la inscripción, recibirán las indicaciones necesarias para acceder al centro y disfrutar de la jornada.

Arkose: un centro de referencia

Arkose es una cadena de centros de escalada indoor que inició su actividad en España en mayo de 2023, con la apertura de su primer centro en Cuatro Caminos. Posteriormente, amplió su presencia en la ciudad con la inauguración de Carabanchel en septiembre de 2024, ofreciendo instalaciones modernas y adaptadas a distintos niveles de experiencia.

Los centros Arkose cuentan con salas de boulder, zonas de entrenamiento, paredes para niños y áreas de descanso. En condiciones normales, el acceso a los centros requiere un pago que varía según la duración y el tipo de entrada: la tarifa general por día oscila entre 15 y 20 euros, mientras que existen opciones de abonos mensuales y tarjetas de puntos para usuarios frecuentes. Los centros están abiertos todos los días de la semana, generalmente desde 07:00 hasta 00:00 horas, permitiendo que los visitantes puedan planificar su actividad a distintos horarios.