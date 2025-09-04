Un médico advierte de los peligros de tomar magnesio: "Tienes que tener mucho cuidado"

El doctor José Abellán, conocido en redes sociales como @doctorabellan, ha lanzado una importante advertencia sobre el consumo indiscriminado de suplementos de magnesio. El cardiólogo explica que, aunque muchas personas toman este complemento para mejorar el sueño o el rendimiento deportivo, su uso sin supervisión médica puede generar graves interacciones con medicamentos comunes. "Tienes que tener cuidado si además tomas otros fármacos o algunos alimentos", recalca el especialista en su cuenta de Instagram.

Interacciones peligrosas con medicamentos

El médico detalla que el magnesio puede reducir significativamente la absorción de fármacos cruciales como la levotiroxina para el hipotiroidismo, lo que "puede desestabilizar tu función tiroidea". Para evitar este efecto, recomienda separar su toma "al menos cuatro horas". Igual precaución aplica con ciertos antibióticos, donde sugiere dejar un intervalo de tres horas entre el suplemento y el medicamento para garantizar su efectividad.

Abellán también advierte sobre posibles interacciones con diuréticos y alimentos ricos en calcio como los lácteos, ya que "el calcio y el magnesio compiten en su absorción". Como solución, recomienda espaciar su ingesta. Además, destaca que personas que llevan tiempo tomando protectores gástricos como el omeprazol podrían presentar déficit de magnesio, manifestado mediante cansancio, calambres o fatiga, síntomas que deben comunicarse al médico inmediatamente.

El cardiólogo concluye que "el mejor magnesio es el que viene en forma de citrato o bisciglinato" y recomienda tomarlo aproximadamente hora y media antes de dormir con agua para mejorar su absorción y digestión.