¿Cuál ha sido el peor momento personal de Danna Paola?

La cantante y actriz mexicana, Danna Paola, ha sorprendido en 'La Resistencia' al romper con el tono humorístico y desenfadado del programa para hablar de un tema profundamente personal. Durante su entrevista con David Broncano, la estrella compartió su difícil experiencia con la salud mental y los retos que enfrentó como estrella infantil en la televisión mexicana, revelaciones que inspiran su nuevo disco, "Childstar" (Estrella infantil).

Danna Paola inició su carrera artística a una edad muy temprana, debutando en la televisión mexicana con solo cuatro años. Esta experiencia temprana, aunque la catapultó a la fama, también le dejó cicatrices profundas. “Un niño normal juega, va al colegio y hace amigos. A mí me tocó una experiencia distinta... crecí con este rechazo hacia esta fama y esta manera de ser una niña estrella porque me sentía un bicho raro”, comentó la artista.

El nuevo disco de Danna Paola, "Childstar", es una obra profundamente personal que ha estado desarrollando durante casi cuatro años, desde que concluyó su participación en la exitosa serie 'Élite' hasta abril de este año. “El disco no tiene colaboraciones porque es una historia muy personal”, explicó. En este álbum, la cantante narra las “muchas cosas buenas y malas” que ha vivido, con un énfasis notable en los momentos difíciles.

Danna Paola relató cómo la fama precoz la llevó a enfrentarse al rechazo y al bullying en la escuela. “Las pocas veces que fui a la escuela, porque me corrieron de un montón de colegios, me sentía un poco rechazada en ciertas cosas. Pero al final hacía lo que me gustaba: jugaba a actuar, a cantar”, señaló. Este aislamiento y la presión de ser una estrella infantil tuvieron un impacto significativo en su salud mental, llevándola a momentos de profunda reflexión y lucha interna.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando la actriz habló sobre su temor de unirse al tristemente célebre 'Club de los 27', un grupo de artistas que fallecieron a la edad de 27 años, incluidos Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison y Amy Winehouse. “En algún momento de mi vida, que justo me pasó a los 27 años, tenía miedo de unirme al 'Club de los 27'”, confesó. Este miedo surgió durante una etapa de gran incertidumbre y autoevaluación, mientras se acercaba a los 30 años.

A pesar de los desafíos y obstáculos vitales, Danna Paola ha encontrado formas de superar sus dificultades y seguir adelante. La actriz ha subrayado la importancia de rodearse de personas que realmente te apoyen y no solo busquen aprovecharse de ti. “Creo que es importante rodearte de buenas personas y de gente que, al final, no quiera sacar más de ti, sino que te ayude en este proceso y te saque hacia adelante”, reflexionó.