“La Resistencia” se despide de la televisión de pago para dar salto al organismo público

Y colorín colorado, la historia de “La Resistencia” en la televisión de pago se ha terminado, pero sus aventuras continuarán en el órgano público. Tras siete temporadas en Movistar Plus+, el programa liderado por el humorista jienense David Broncano cerrará las puertas esta noche por el parón estival y volverán al ruedo en el próximo mes de septiembre bajo el logo de RTVE y emitiendo en una posición privilegiada, en el Prime Time de La 1, compitiendo con Carlos Latre en Telecinco y con todo un tótem de la televisión española, “El Hormiguero” de Pablo Motos y Antena 3.

Un fichaje galáctico

Este fichaje, además de sorprendente, no ha estado exento de polémica a raíz de la cuantiosa cifra económica que percibirá el programa por dos temporadas de emisión, 28 millones de euros, que viniendo de un organismo público como es radio y televisión española, esta incorporación ha generado muchos opositores dentro de los propios medios de comunicación, políticos y sindicatos.

La decisión de RTVE tuvo que ser defendida por su presidenta interina Concepción Cascajosa durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de RTVE, afirmando que supondría un ahorro de un 7 % para el presupuesto radiotelevisivo público. “La Resistencia” se une así a “Masterchef” y el “Grand Prix del verano” como las piezas angulares de entretenimiento del organismo público, pero no será hasta su estreno en el mes de septiembre si esta transacción será catalogada de éxito, como los dos programas anteriores, o fracaso, como los recientes “Baila como puedas” o el programa de entrevistas comandado por Mercedes Milá, que no ha sido renovado, a priori, para dejar hueco al producto de David Broncano.

¿Podrá mantener el tono en el organismo público?

David Broncano ha sabido marcar los tiempos perfectamente y hacerse un lugar propio dentro del mundo del entretenimiento gracias a su ingenio y desparpajo. Voló cuando tuvo ocasión de la protección de Andreu Buenafuente y con “La Resistencia” consiguió un éxito mayúsculo, triunfando sobre todo en las redes sociales y dando voz a personajes de la farándula del entretenimiento y la cultura que posiblemente no hubieran podido expresarse en una gran televisión como es Movistar Plus+ si no fuera por este espacio. Es complicado que, dependiendo de la “teta del Estado”, la línea editorial estrambótica e irreverente que les caracteriza pueda seguir presente en esta nueva etapa en la televisión pública. De momento es demasiado precipitado para dictar sentencia, aunque ya haya veredictos sonoros y no muy favorables a la llegada de David Broncano a Radio y Televisión Española.