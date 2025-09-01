Susana Griso y Matías Prat, juntos otra vez en Antena 3 Noticias: "Esta entrevista ya es un clásico"

Antes de convertirse en el rostro por excelencia de 'Espejo Público', Susana Griso compartía mesa de informativos con Matías Prats en Antena 3 Noticias y, este domingo, la pareja de presentadores ha vuelto a reencontrarse en el plató de los informativos durante la edición de las 21:00 horas.

En los últimos compases, el periodista dio paso a la que fuera su compañera de mesa en 1998 para presentar la nueva temporada del magacín de actualidad que conduce la periodista catalana de lunes a viernes en las mañanas de Antena 3.

La química entre los dos sigue intacta y el presentador de noticias no dejó pasar la ocasión para bromear con ella sobre la habitual cita que se produce cada año cuando se acerca el final del verano: "Me hace gracia porque esta entrevista ya es un clásico y cuando aparece Susana, aquí con nosotros, ya saben todos los profesionales de esta casa que se han acabado las vacaciones"

Griso no se quedó atrás y respondió en la misma línea, ante la atenta mirada de Prats y Mónica Carrillo: "Soy la vuelta al cole junto al mal tiempo y los atascos".

La presentadora de 'Espejo Público' ha estrenado este lunes una nueva temporada del programa, que cumple 20 años y vuelve cargado de novedades y nuevos colaboradores: "Hemos hecho grandes fichajes, pretendemos un año más que lo que marque tendencia sean los contenidos propios".

Entre los nuevos nombres sobresalenel exdirigente de Ciudadanos Albert Rivera, que estará al frente de 'El Observatorio con Rivera', una sección en la que analizará en el plató diversos temas de actualidad política, internacional y económica relacionadas con España y el Mundo.

Otro personaje de la política que se suma al programa es Josep Borrell con 'Una ventana al Mundo con… Josep Borrell'. El exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y presidente del CIDOB, desgranará los grandes temas de actualidad internacional, los conflictos que tienen lugar en Gaza y Ucrania o el mandato de Donald Trump en EE.UU. y sus consecuencias mundiales.