Gonzo vuelve con 'Salvados' el domingo 7 de septiembre para entrevistar a su exjefe de 'El Intermedio'

Septiembre es el mes de los regresos por excelencia y, al comienzo de las nuevas temporadas de programas como 'El Hormiguero', 'Espejo Público', 'Y ahora Sonsoles' o 'El Intermedio', Atresmedia suma otra vuelta con 'Salvados'.

El programa de reportajes de actualidad, que presenta el periodista gallego Gonzo, estrena una nueva entrega el domingo 7 de septiembre a partir de las 21:35 horas en laSexta. Su vuelta a la parrilla será muy especial para su presentador, que tendrá que entrevistar al que fuera su jefe durante sus inicios en 'El Intermedio'.

El gran Wyoming será el encargado de abrir la nueva temporada del programa tal y como ha anunciado la cadena de televisión en sus redes sociales a través de un pequeño avance de lo que será la entrevista.

"El primer día que te conocí en 'El Intermedio' me viste en maquillaje y me preguntaste: '¿Eres el reportero nuevo? Vas a durar un año'. ¿Cómo me dices eso en mi primer día?, 'Es lo que duran todos', me dijiste", se escucha decir a Gonzo en su charla con el presentador.

En una entrevista personal y cercana, el reportero vuelve al plató que pisó por primera vez en 2010 para reencontrarse con sus antiguos compañeros, entre ellos, Dani Mateo, quien asegura que le ha echado de menos todo este tiempo mientras le da un emotivo abrazo.

Mientras viajan al pasado, Wyoming se sincera con Gonzo y le habla sobre su infancia, la paternidad, la "cara de millonario" y su manera de afrontar el hecho de ser uno de los presentadores estrella de la televisión de este país... aunque "no tenga ni puta idea de lo que va el programa".

Quienes le rodean, como Thais Villas, destacan otros aspectos del showman: "Llevo 20 años trabajando con él y nunca jamás ha venido enfadado a trabajar", asegura la reportera en este avance del primer programa de la nueva temporada de 'Salvados'.