'Vamos a ver' se fija en 'Espejo Público' y también estrenará una sección sobre sexo

Miguel de Unamuno decía que "el progreso consiste en renovarse" y, a raíz de esa frase, el refranero español adaptó el lema de "renovarse o morir", que bien podría aplicarse a los programas de televisión que cada temporada sorprenden a sus espectadores con cambios gráficos o la incorporación de nuevas secciones que se adaptan a lo que demanda la actualidad.

Es el caso de los nuevos gráficos de los informativos de Antena 3 o de las nuevas temáticas que se abordan en programas como 'Espejo Público', que ha añadido una sección sobre sexo que estará liderada por la sexóloga Lorena Berdún, en la que supone su vigésima temporada en antena, tal y como anunció en un comunicado.

Un tema, sin embargo, que también ha considerado oportuno tratar el programa de Telecinco 'Vamos a ver', tal y como ha anunciado este lunes su presentadora, Patricia Pardo, que estrena titularidad a los mandos del formato tras la marcha de Joaquín Prat a las tardes.

En la entrega de este lunes, la presentadora ha entrevistado a Mon García, asistente sexual, y tras su conversación ha desvelado a la audiencia el comienzo de una nueva sección que llevará por nombre 'Lo que nadie te cuenta' y su temática principal será la resolución de dudas sobre el sexo.

Tal y como recoge la cadena en su página web, la idea nace tras recibir muchos mensajes y detectar un fuerte interés en el tema después de emitir la pasada semana una entrevista con la asistente sexual. La conductora ha explicado que servirá para aclarar dudas sobre temas tabú en directo, "sin complejos y de manera abierta".

Un anuncio que llega unos días después de que el programa de Antena 3 diera a conocer algunas de sus propuestas para su nueva temporada, entre las que se incluían una sección para tratar las dudas sobre ese mismo tema.