Antena 3 Noticias estrena nueva línea gráfica y conquista a los espectadores en redes sociales

Antena 3Noticias ha mostrado al mundo en el Informativo 1 presentado por Sandra Golpesu nueva línea gráfica, en la que dice adiós al azul marino para dar paso al negro, gris, blanco y un leve toque de amarillo. Una nueva tipografía y un estilo más minimalista que ha cautivado a la mayoría de espectadores, que han celebrado en redes sociales la nueva identidad de los informativos más vistos de la pequeña pantalla en nuestro país.

Con el 3 de Antena 3 perfectamente incorporado en el logo tanto en la información deportiva como en la meteorológica, para el primero se ha decidido por modificar levemente el verde a un tono mucho más claro, mientras que para El Tiempo se ha optado por un color azul celeste. Además, la página web oficial de Antena 3 noticias ya se ha actualizado, con la misma línea gráfica que la versión televisiva de las noticias del canal principal del grupo Atresmedia.

Los Informativos más vistos de la televisión en España

En agosto, Antena 3 Noticias consolida su liderazgo absoluto como los informativos más vistos de la televisión española. La cadena logra 68 meses consecutivos en primera posición, marcando un hito histórico al alcanzar la mayor distancia registrada respecto a su competidor directo, con una diferencia de +10,8 puntos. Este éxito confirma la fortaleza de su propuesta informativa, que combina rigor, cercanía y credibilidad, consolidando la confianza de los espectadores. Los informativos de Antena 3 no solo mantienen su supremacía diaria, sino que también impulsan el liderazgo general de la cadena, que se mantiene invencible tanto en la Sobremesa como en el Prime Time, franjas clave para la audiencia y los anunciantes. De este modo, Antena 3 refuerza su papel como referencia informativa en España, siendo la opción preferida para millones de espectadores que buscan actualidad con calidad y fiabilidad.