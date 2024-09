Max confirma cuándo se estrena "Harry Potter" y "The Last of Us 2"

Max ha puesto toda la carne en el asador y no se esconde. La plataforma de streaming ha revelado sus planes de estreno más esperados para los próximos años, incluyendo grandes producciones como "Harry Potter", "The Last of Us 2" y "The White Lotus 3". En una entrevista concedida a 'Deadline', Casey Bloys, máximo responsable de Contenidos de HBO y Max, detalló la estrategia de la cadena para mantener su presencia competitiva en los premios Emmy, tras haber perdido el liderazgo en la gala de 2024.

El anuncio llega tras una gala de los Emmy en la que HBO quedó en tercer lugar, obteniendo 14 galardones, por debajo de FX (36) y Netflix (24). Esta caída representa una disminución significativa respecto a la edición de 2023, en la que HBO alcanzó 31 premios. Sin embargo, Warner Bros. Discovery ya prepara un regreso triunfal para recuperar el trono de la televisión con una serie de producciones de gran envergadura.

Entre los proyectos más esperados se encuentran las nuevas temporadas de "The Last of Us" y "The White Lotus". Bloys confirmó que ambas producciones, junto con la cuarta temporada de "Hacks", se estrenarán a principios de 2025, en tiempo para entrar en la competencia de los Emmy de ese año. "Espero que estén en la ventana de los Emmy, en la primera mitad de 2025", destacó el ejecutivo. Además, expresó su confianza en que otras producciones como "La Casa del Dragón" y el nuevo spin-off de "The Batman", "El Pingüino", también tengan un papel destacado en la próxima temporada de premios.

Imagen de la segunda temporada de 'The White Lotus' HBO Max

La esperada serie de "The Last of Us" y la tercera entrega de "The White Lotus" ya se han consolidado como dos de las grandes apuestas de Max, y su regreso en 2025 ha generado altas expectativas entre los seguidores. En particular, "The Last of Us" fue una de las series más aclamadas en su primera temporada, y los fanáticos esperan ansiosos el desarrollo de la historia en su segunda entrega. Por otro lado, Bloys también habló sobre el futuro incierto de otros títulos importantes como "Euphoria" y la nueva adaptación de "Harry Potter". A pesar de la gran popularidad de "Euphoria", el ejecutivo señaló que no tienen una fecha exacta para su regreso, aunque esperan comenzar el rodaje de la tercera temporada en enero de 2025.

Imagen promocional de "Harry Potter" Max

En cuanto al proyecto de "Harry Potter", Bloys explicó que la preproducción está en marcha, con guionistas y equipo de casting ya trabajando, pero el inicio del rodaje podría retrasarse. Se espera que la serie basada en el universo de J.K. Rowling llegue entre finales de 2026 y 2027, aunque no se ha confirmado una fecha concreta. En otro orden de cosas, en relación a "True Detective", Bloys mencionó que Issa López, showrunner de la última temporada titulada "Noche Polar", ya está trabajando en nuevos episodios. Sin embargo, no se espera que vuelvan personajes de temporadas anteriores, dejando en el aire cuándo podría llegar la próxima entrega.