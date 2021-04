Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, viernes 16 de abril de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, viernes 16 de abril de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Hace un mes, Pablo Iglesias sorprendía a propios y extraños anunciando que concurriría a las elecciones del 4 de mayo como candidato de Unidas Podemos. La formación morada se enfrentaba al abismo de desaparecer de la escena política madrileña –ya quedó fuera del Ayuntamiento de Madrid en 2019–, ante el riesgo cierto ahora de que su marca no superase el umbral del 5% del voto. Iglesias apenas comunicó la decisión unos minutos antes de hacerla pública al presidente del Gobierno, vía mensaje de móvil, mientras Pedro Sánchez se encontraba de visita oficial en Francia. Este gesto fue considerado una nueva deslealtad por parte de miembros del Gobierno que consideraban que «no era el momento».

Se presenta puntual a la entrevista en la cuarta planta de la sede del PSOE en la calle Ferraz, que luce en su fachada una lona con la foto del candidato y su lema «Hazlo por Madrid».

Un «remake» de la campaña de las generales «Haz que pase» y de las catalanas «Hagámoslo». Acción. Encima de la mesa pone unas notas escritas de su puño y letra y reta a sus interlocutores a dejar a un lado los papeles. «Saldría algo muy interesante».

El partido que lidera Santiago Abascal se mantiene en la comunidad de Madrid con pronóstico «estable». Después del mitin de precampaña que Vox celebró en Vallecas, donde radicales agredieron a simpatizantes, a un diputado e incluso a un agente de policía de la UIP, el partido se muestra fuerte y recuerdan que por algo se hacen llamar «la resistencia».

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado el cese de la comercialización y utilización de las mascarillas tipo IIR con grafeno fabricadas por la compañía Shandong Shenquan New Materials, después de que dos autonomías, Castilla y León y el País Vasco, así como la ciudad de Madrid, decidieran retirarlas por su posible toxicidad en los usuarios que las llevan, tras recibir una alerta de las autoridades sanitarias de Canadá.

La Sociedad Española de la Medicina Familiar y Comunitaria, semFYC, ha publicado una guía en la que aclara de manera específica cuáles son los procedimientos que no se deben hacer en relación al protocolo de vacunación contra la Covid-19.

El documento, que recoge 13 recomendaciones de las llamadas “No Hacer”, resuelve dudas habituales que los profesionales sanitarios implicados en el proceso de vacunación pueden manifestar ante casos particulares que se suelen dar entre las personas que tienen que ser vacunadas. Algunas de esas cuestiones son: cómo proceder con personas en cuarentena por ser contacto estrecho de un enfermo; qué sucede cuando se han alargado los intervalos entre dosis más de lo recomendado; o cuál es la indicación frente a la posibilidad de intercambiar varias vacunas para completar la pauta de vacunación.

«Es falso que la presión fiscal sea menor en España que en Europa. En términos de presión normativa y de renta estamos por encima, por lo que aumentar aún más la presión impositiva sería irresponsable». Con esta contundencia quiso desmentir el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, los postulados del Gobierno, que prepara ya una reforma fiscal con la que pretende cerrar la supuesta brecha fiscal con nuestros vecinos y aumentar la recaudación a través de una subida generalizada de impuestos –de hasta seis puntos– a partir del próximo año y con los nuevos Presupuestos Generales.

“Lo que a nosotros sí nos llama la atención es que insinúe que el trabajo de la Policía Nacional es más veloz dependiendo de quién es el denunciante y del partido político que se trate. Es mentira y es un discurso escandaloso. Ahora bien, para llevar escolta sí se ha fiado de los policías”.

El nombre de Lance Armstrong pasará a la historia del deporte como el “rey de las trampas”. El ex ciclista estadounidense ha sido protagonista absoluto esta semana, ocho años después de reconocer haberse dopado para ganar siete veces el Tour y la razón no es otra que un nuevo escándalo que sumar su polémica carrera. Desde Francia se le acusa de haber cometido “fraude tecnológico”. Así se refleja en el libro “Dopage: Ma guerre contre les tricheurs” (“Dopaje: mi guerra contra los tramposos”), cuyo autor es Jean-Pierre Verdy, jefe de la Agencia Antidopaje Francesa entre 2006 y 2015, quien asegura que Armstrong utilizó algún tipo de motor en su bicicleta. Una información que fue confirmada por el cronista francés Antoine Vayer que ha demostrado a través de imágenes de archivo como Lance Armstrong realizaba un llamativo gesto que el ex ciclista realizaba antes de aumentar su velocidad considerablemente: tocaba la parte trasera de su asiento.

Cuando en septiembre del año pasado Kent Follett presentó “La tinieblas y el alba” -la trepidante precuela de “Los pilares de la Tierra”- ya avanzó que estaba trabajando en un nuevo proyecto. Pero, por su meticulosidad a la hora de realizar las tareas de investigación, nadie esperaba poder leerlo antes de 2023. Y, sin embargo, el aclamado escritor ha sorprendido este miércoles a sus millones de lectores repartidos por todo el mundo al presentar los detalles de “Never” (Nunca), su próxima novela -esta vez enmarcada en el escenario actual-, que verá la luz el próximo 9 de noviembre.

El relato de José María Montero, de 18 años de edad, es de esos que te deja un nudo en la garganta, los ojos lacrimosos y te pone la piel de gallina. José María se presentó en ‘MasterChef’ como aspirante con la ilusión de ganarse un puesto en el programa. Sin embargo, acaparó la atención de todos cuando comenzó a hablar sobre su vida.