Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, miércoles 5 de mayo de 2021

Isabel Díaz Ayuso arrasó ayer en las elecciones autonómicas de Madrid bajo la bandera del «antisanchismo». Las urnas avalaron mayoritariamente su alternativa en la gestión de la pandemia, en contraposición al Gobierno de la Nación y hasta a las decisiones de las demás comunidades autónomas. Iglesias victimizó su fracaso para anunciar su dimisión.

Vuelven las noches traumáticas a Ferraz. La debacle del PSOE en las elecciones de la Comunidad de Madrid es, por extensión, una derrota también de Pedro Sánchez, que se estrella contra el muro de Isabel Díaz Ayuso. Aunque en Moncloa se afanaran durante los últimos días de campaña en levantar un cortafuegos en torno a la figura del presidente del Gobierno, para evitar el desgaste de su figura en vista de los malos resultados que arrojaban las encuestas, su implicación en la contienda ha sido fundamental. Moncloa ha tenido un papel protagonista en la pugna electoral madrileña, que ha contribuido a confirmar el cariz nacional que se buscaba dar a los comicios, más allá del desembarco de primeros espadas de Ciudadanos y Podemos como cabezas de listas.

Punto final. La plaza que vio nacer a Pablo Iglesias hoy le deja caer. El ex vicepresidente recoge el mensaje de manera inmediata y decide huir, adelantándose al paso que hoy pedirá su sector crítico. Ya no contribuye, ni suma, así que dimite de todos sus cargos políticos; es decir de ex secretario general, que era el único cargo que ostentaba tras su salida de Moncloa.

La cosechada ayer por Isabel Díaz Ayuso puede considerarse como una victoria de autora. «Va a pasar porque tiene que pasar», reconocía la candidata del PP cada vez que alguien le preguntaba en los últimos días de campaña cuál era su pálpito sobre el resultado de este 4-M. Tenía que pasar y, evidentemente, pasó. El veredicto de las urnas deja poco espacio para las interpretaciones dudosas o críticas: los madrileños han ratificado y, más allá, han multiplicado por dos su confianza en esta periodista de Chamberí para que siga a los mandos de la Puerta del Sol, al menos, hasta 2023. A las puertas de la mayoría absoluta, con más del doble de los escaños que en 2019. Estaba justificada la euforia de Ayuso en su aparición ante los simpatizantes: «Hoy empieza un nuevo capítulo en la historia de España. El ’'sanchismo’' no entra en Madrid. España empieza en Madrid».

Si por algo se ha caracterizado José Félix Tezanos desde su llegada al CIS es por no dejar indiferente a nadie. Muchas son las voces que critican su uso partidista de la institución, pero no siempre logra sus objetivos. el último ejemplo es el barómetro sobre las elecciones a la comunidad de Madrid, publicado el pasado 22 de abril. Vista con la perspectiva que da el tiempo, Tezanos trató de movilizar a la izquierda para tratar de detener la victoria del bloque de la derecha pero no ha logrado sus frutos. Es más, Isabel Díaz Ayuso se ha quedado a las puertas de la mayoría absoluta con 65 escaños, algo impensable hasta hace escasos días. Ni siquiera las encuestas a pie de urna fueron capaces de aventurar una victoria tan aplastante.

Pablo Iglesias abandona todos sus cargos en Podemos y “la política de partido” después del resultado electoral en la Comunidad de Madrid. Una noticia que hizo que la palabra “rata” se convirtiera en trending topic.

Un calificativo lleno de odio y de rabia en referencia al que hasta hace poco era vicepresidente del Gobierno español y al que contribuyó el ex jugador del Real Madrid Iván Campo, que ganó dos Ligas de Campeones con el club madridista.

El drástico descenso de los contagios por el confinamiento severo que vivió España hizo pensar a muchos hace ya un año que lo peor de la pandemia había sido superado y que la sangría causada por la Covid-19 se detendría.

Atrás quedaban un encierro domiciliario récord de la población, escenas dantescas en los hospitales y residencias de todo el país y casi 28.300 muertos por coronavirus, un saldo dramático que nadie podía imaginar a comienzos de año, cuando empezaban a trascender los casos provocados por una enfermedad entonces extraña en la lejana China y, algo más tarde, en la ya cercana Italia.

Las consecuencias a medio y largo plazo de la covid siguen siendo un misterio para la comunidad científica. A medida que pasa el tiempo, cada vez son más los análisis centrados en identificar los factores que influyen en la denominada covid persistente (Long Covid, por su denominación en inglés). La mayoría de los estudios que se publican tiene un tamaño de muestra limitado, y sus tiempos de medición de síntomas oscilan entre los tres y seis meses de seguimiento de los pacientes después del alta.

Según una encuesta elaborada entre julio y octubre el pasado año por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y los colectivos de pacientes LONG COVID ACTS, los afectados son sobre todo mujeres -casi ocho de cada diez-, con una media de edad de 43 años y tienen unos 36 síntomas por persona, de un abanico de 201. Entre los más comunes, fatiga, disnea, dolor de cabeza persistente, falta de aire, taquicardias, malestar general, cefaleas, déficit de atención y concentración, problemas digestivos, dolores musculares y articulares, dolor torácico, astenia, todos ellos a niveles que les resultan muy limitantes.

Los futbolistas presumen de coches últimos modelos, a veces fabricados especialmente para ellos. Las marcas de automóviles que patrocinan sus equipos les regalan un coche cada año a condición de que los luzcan y en algunas ciudades deportivas hay un aparcamiento distinto (y peor) si vas con un coche que no es de la marca oficial. Pero hay algunos que pasan de todo eso y prefieren coches baratos o de segunda. O que al empezar su carrera no tienen esa inquietud ni dinero por los asuntos del motor y van en transporte público o coches sin brillo. Eso es lo le pasaba a Casillas, como confesó en una entrevista a Cañizares.

Parecen oficiales, auténticos, reales, personalizados... los mensajes que mandan los hackers suelen reunir todas estas características para intentar engañar a sus víctimas a su antojo. Algunos lo hacen para que llamen a un número de teléfono; otros, para que pinchen en un enlace. Pero en cualquier caso con el objetivo de robarles. El último detectado por la Ertzaintza va un paso más allá y mezcla ambas opciones. Sí, para que la suplantación de identidad parezca aún más auténtica.