Resultados elecciones Madrid 2021 en directo: El exJEMAD Julio Rodríguez entra en la Asamblea gracias a la salida de Iglesias

El PP de Madrid, con la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, a la cabeza, ha arrasado en las elecciones autonómicas al aglutinar el voto de centro derecha, haciendo que Ciudadanos no logre representación, y tiñendo de azul todo el mapa de la región, a excepción de únicamente tres municipios de 179. El PP de Isabel Díaz Ayuso ha conseguido, con 1.620.213 votos, 65 escaños.

Con 24 escaños, y 614.660 votos, se sitúa Más Madrid, que empata con el PSOE pero le supera en votos, ya que la candidatura liderada por Ángel Gabilondo ha sido respaldada por 610.190 sufragios. Vox ha obtenido 13 escaños con 330.660 votos, y Unidas Podemos-IU logra 10 diputados regionales con 261.010 sufragios, según este recuento casi concluido.

8.00 h Arrimadas, que no compareció junto a Bal, preside la Ejecutiva Permanente de Cs La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que no compareció junto al candidato de Cs a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, en la sede del partido cuando este ha asumido ante los medios de comunicación el fracaso en las elecciones autonómicas, presidirá este miércoles una reunión del Comité Permanente de la formación naranja, en la que no se esperan dimisiones. Cuando Bal ha salido a comentar el resultado electoral, que ha dejado a Ciudadanos sin representación en la Asamblea de Madrid al quedarse en un 3,57% de los votos, le acompañaban otros miembros de la candidatura, así como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y Miguel Gutiérrez, diputado en el Congreso por Madrid, pero no Arrimadas

7.43 h El exJEMAD Julio Rodríguez entra en la Asamblea gracias a la salida de Iglesias El ex Jefe del Estado Mayor del Ejército, Julio Rodríguez, ‘número 11’ de la candidatura de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, ha roto finalmente el ‘gafe’ que le persigue desde que en 2015 entró en Podemos, que era quedarse a las puertas de salir elegido por los votantes en unas elecciones. Rodríguez, de 63 años, llegó a Podemos en 2015 y su fichaje causó expectación por su condición de general y haber ostentado el mayo rango de la Defensa, después del rey, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Luego, el Ejecutivo de Mariano Rajoy le echó del Ejército "por actuar de forma partidista con sus manifestaciones" y aparecer con su uniforme en el nuevo partido. Al quedarse en situación de retiro, se presentó a las elecciones del 20 de diciembre de 2015 al Congreso de los Diputados como número 2 por Zaragoza y no logró ser elegido. Tampoco logró revalidar en las elecciones generales del 26 de junio el segundo escaño que Podemos había conseguido en Almería medio año antes, pese a que este vez ya fueron junto a Izquierda Unida. Pese a estos dos fracasos, Iglesias siguió confiando en el y lo lanzó como secretario de Podemos en Madrid. Su trabajó no lució y además quedó manchado por la decisión de la alcaldesa, Manuela Carmena, y de su círculo más cercano de concejales de Podemos de no permitirle entrar en la lista de las elecciones municipales de 2019. Finalmente, Carmena se alió con Errejón y Podemos decidió no presentarse para no dañar la candidatura, que resultó fracasada tras perder el poder por la suma de las derechas. Tras la decisión de Pablo Iglesias de dar la batalla en Madrid, tenía claro que debía seguir sus pasos. Y así, tras el pacto con Izquierda Unida (al que asignaron los puestos 3 y 10), otros fichajes externos y las primarias, Julio Rodríguez finalmente se colocó en el undécimo puesto de la papeleta. Podemos ha logrado solo diez escaños, por lo que el gafe se ha cumplido en parte, ya que el abandono por sorpresa de Iglesias, que no recogerá el acta de diputado, le mete directamente en el Parlamento regional.

7.00 h

Punto final. La plaza que vio nacer a Pablo Iglesias hoy le deja caer. El ex vicepresidente recoge el mensaje de manera inmediata y decide huir, adelantándose al paso que hoy pedirá su sector crítico. Ya no contribuye, ni suma, así que dimite de todos sus cargos políticos; es decir de ex secretario general, que era el único cargo que ostentaba tras su salida de Moncloa.

6.30 h

Vuelven las noches traumáticas a Ferraz. La debacle del PSOE en las elecciones de la Comunidad de Madrid es, por extensión, una derrota también de Pedro Sánchez, que se estrella contra el muro de Isabel Díaz Ayuso. Aunque en Moncloa se afanaran durante los últimos días de campaña en levantar un cortafuegos en torno a la figura del presidente del Gobierno, para evitar el desgaste de su figura en vista de los malos resultados que arrojaban las encuestas, su implicación en la contienda ha sido fundamental. Moncloa ha tenido un papel protagonista en la pugna electoral madrileña, que ha contribuido a confirmar el cariz nacional que se buscaba dar a los comicios, más allá del desembarco de primeros espadas de Ciudadanos y Podemos como cabezas de listas.

6.00 h

Isabel Díaz Ayuso arrasó ayer en las elecciones autonómicas de Madrid bajo la bandera del «antisanchismo». Las urnas avalaron mayoritariamente su alternativa en la gestión de la pandemia, en contraposición al Gobierno de la Nación y hasta a las decisiones de las demás comunidades autónomas. Iglesias victimizó su fracaso para anunciar su dimisión.

La candidata popular impuso ayer su apuesta por mantener abierta la restauración y por buscar un equilibrio entre economía y salud. Pero dentro del bloque de la derecha, Vox aguanta el tirón, con un escaño más, un aviso a nivel nacional para el PP ya que esta resistencia se produce incluso en un terreno en el que el liderazgo popular no ha tenido complejos en sus relaciones con ellos ni tampoco a la hora de ocupar con su discurso parte de su espacio electoral.