Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, jueves 6 de mayo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, jueves 6 de mayo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Noticias relacionadas Sociedad .La segunda ola avanza imparable en la India con récord de casos y muertes

Moncloa está ya en la operación de reinventarse a un nuevo Pedro Sánchez. Todas las miradas apuntan a Moncloa, como responsable de la sonora debacle del PSOE en las elecciones de Madrid. Y en Moncloa se lavan las manos con la seguridad de saber que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene un control absoluto sobre el partido. Si desde fuera señalan, principalmente, a su jefe de Gabinete, Iván Redondo, desde ese Gabinete se sacuden responsabilidades para descargarlas sobre el candidato socialista, Ángel Gabilondo, y, por supuesto, sobre el director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos. Son las únicas «cabezas» que la línea oficial «monclovita» ofrece en pago al batacazo, mientras en paralelo trabajan ya en una nueva «operación estética» de rescate del «sanchismo», reinventado por enésima vez para resistir a las circunstancias.

En las elecciones a la Comunidad de Madrid no solo se disputó la presidencia de la Puerta del Sol, sino que su resultado puede marcar el futuro político de España. En el PP confían en que la victoria de Isabel Díaz Ayuso les consolide como alternativa pese a la cautela con la que la presidenta electa valoró ayer los resultados al decir que «soy consciente de que tengo mucho voto prestado». No obstante, la salida de Pablo Iglesias de la Política y el castigo al PSOE –que concurrió a los comicios en clave nacional– permiten hablar de un cambio de ciclo en el escenario nacional.

El «efecto Ayuso» ha llegado también a las organizaciones regionales del PP para introducir en el imaginario del partido la idea de que si Pablo Casado tiene algún tropiezo, «la nueva alternativa está en Madrid». La presidenta madrileña representa el cambio generacional frente al referente del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El triunfo estaba asegurado y lo populares sabían que iban a obtener un gran resultado. Y no sólo por las encuestas de los días anteriores, que daban una mayoría holgada y un resultado prometedor a la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, sino porque varios indicios lo vaticinaban. Ya a primera hora del martes, en los colegios electorales los apoderados daban fe de la necesidad de reponer con más asiduidad que otros partidos los montones de papeletas con la candidatura popular. «Volaban» a pesar de que muchos ciudadanos llevaron su voto preparado desde casa, tal y como se recomendó. Este fue otro de los indicios que vaticinaban la victoria popular en la Comunidad de Madrid. Y no solo eso, «los votantes transmitían apoyo a los apoderados nuestros cuando acudían a los colegios, mientras que se veía desanimados a los del PSOE y Podemos, porque Ciudadanos no consiguió movilizar a voluntarios», cuentan fuentes populares, que aseguran que, además, ya en la campaña tuvieron oportunidad de pulsar el grado de adhesión de los madrileños a su candidatura. «Mucha gente nos decía que antes no nos había votado y que ahora sí que iban a hacerlo», añaden las mismas fuentes.

Podemos experimenta una catarsis. Tras cinco años acusando el desgaste de la figura de su secretario general, Pablo Iglesias, tratará ahora de explorar una refundación integral, que, sin embargo, no se verá exenta de polémicas a causa de la dificultad de gestionar los diversos liderazgos que ahora el partido quiere colocar en la primera línea. Después de haber vivido durante años inmenso en un proyecto personalista, ese que hoy enfanga la reconstrucción que debe acometer el partido, deberá fraguarse ahora una convivencia entre diferentes líderes como modo de supervivencia.

A solo tres días de que finalice el estado de alarma, las comunidades todavía ultiman su plan de desescalada para contener la pandemia de Covid. Pero hay muchas dudas sobre el aval jurídico. Las autonomías trasladaron ayer sus peticiones a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial, pero la ministra les dio carpetazo. «Entendemos que tienen medidas suficientes para poder atajar el virus», contestó.

La negativa del Gobierno a administrar AstraZeneca a los menores de 60, ni siquiera para completar la pauta a los que ya tienen una dosis, está poniendo contra las cuerdas a las comunidades. Andalucía ya ha avisado de que si no se le autoriza a dar salida a las dosis de Oxford en población más joven, unas 150.000 dosis quedarán en la nevera y no podrán ser utilizadas.

La UEFA podría estar preparando una dura sanción para Real Madrid, Barcelona, Juventus y Milan, los cuatro clubes que todavía insisten en mantener vivo el proyecto de la Superliga, según informó la cadena ESPN citando a fuentes próximas al caso. Esta sanción sería la máxima prevista disciplinariamente por UEFA y conllevaría una suspensión de dos años para participar en Liga de Campeones y Europa League.

El Real Madrid pudo ser goleado en media hora en Valdebebas y en los primeros veinte minutos de la segunda parte. Y casi nunca pudo hacer daño al Chelsea. Nadie ha puesto en duda la derrota en la Champions de un equipo que ahora necesita exprimir el poco físico que le queda para hacerse con LaLiga y no cerrar un año en blanco. Llegar a semifinales es un buen recorrido en Europa, pero deja algunas marcas en el equipo.

Rocío Flores ha reconocido en sus apariciones en televisión que desde que empezó el documental “Rocío, contar la verdad para seguir viva” no lo está pasando bien. Pero han sido los dos últimos capítulos los que han llevado al límite. Los dos episodios que narran con detalle la agresión a la que sometió a su madre en 2012 y la denuncia posterior acusándola de malos tratos, amparada por su padre. El desgarrador testimonio de Rocío Carrasco ha calado hondo en la audiencia y son miles los comentarios, insultos y críticas que está recibiendo Rocío Flores a través de las redes sociales.