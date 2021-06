Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, jueves 10 de junio de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, jueves 10 de junio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

La descomposición de Ciudadanos (Cs) a nivel territorial hace que cada vez entre más en juego la variable del adelanto electoral en Castilla y León y Andalucía, dos de las comunidades que el PP gobierna en coalición con el partido de Inés Arrimadas. El clima político y el desgaste del Gobierno de coalición suman a favor de una hipótesis que está en el tablero donde se cruzan las posibles decisiones a futuro. Formalmente la relación entre los socios entre estos dos gobiernos autonómicos funciona razonablemente bien dentro de las diferencias y suspicacias que procuran preservar del escaparate público. Pero en el PP se tientan la ropa ante la sensación de que Inés Arrimadas «no controla» a su partido, y porque temen que, si no se anticipan, pueden encontrarse con una estampida de cargos naranjas «para venderse al mejor postor».

El presunto clan liderado por José Manuel Villarejo ideó en 2009 un plan para desautorizar a un testigo clave en dos casos de corrupción policial. Y para ello trataron de abrir de forma irregular un procedimiento por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en el Juzgado de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Planearon convencerle de que tenía que pinchar los teléfonos de un confidente que, según aseguran en una grabación descubierta por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos que investigan el “caso Tándem”, mantenía contactos con el entonces jefe de la Policía Judicial de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

El presidente del Gobierno ha asegurado desde Buenos Aires que la carta en la que Junqueras renunciaba -aparentemente- a la vía unilateral es «bienvenida como cualquier gesto que contribuya a la distensión». Sánchez ha asegurado que «comprende» que «pueda haber ciudadanos que tengan reparos» sobre la decisión de otorgar indultos a los líderes independentistas pero ha pedido a estas personas «confianza» porque hay que hacer una «apuesta para pasar de un mal pasado a un futuro mejor y eso implica magnanimidad».

Oriol Junqueras no consultó con Carles Puigdemont su renuncia pública a la vía unilateral. El líder de ERC, que fue vicepresidente de la Generalitat con Puigdemont al frente -y cesado, como todo el Ejecutivo catalán en bloque, con la aplicación del 155- no consideró necesario avisar al ex president de ese guiño a Pedro Sanchez para aliviar el lastre de la concesión de los indultos ante la opinión pública.

El progresivo levantamiento de las restricciones que la pandemia del coronavirus aconsejó adoptar y la mayor afluencia a las zonas turísticas, va a obligar a adoptar las medidas habituales durante los veranos para evitar atentados yihadistas y reforzar la seguridad en general.

A sus 13 años, Jaouad Belarbi trabaja como ayudante en una peluquería en el barrio tetuaní de Semsa. Como su hermano Soulaiman, estudiante de letras de 19 años en la Universidad Abdelmalek Essaadi, y al igual que varios miles de personas más –marroquíes y subsaharianos, jóvenes pero también familias enteras–, accedió a territorio de Ceuta en la madrugada del 18 de mayo. Jaouad, al igual que todos ellos, sueña con un futuro mejor en España o en algún otro lugar de Europa. En su entorno, el norte de Marruecos más próximo a la ciudad autónoma española, especialmente golpeada su economía en los últimos meses –Rabat acabó con la aduana en octubre de 2019 y la pandemia obligó a cerrar a los dos países la frontera en marzo de 2020–, no ven en el horizonte oportunidades como para desear quedarse.

La propuesta de máximos de la contrarreforma laboral contempla la supresión de los contratos por obra y servicio, algo que ya se contemplaba en el plan de reformas remitido a Bruselas, que especificaba que el modelo de contratación reduciría las modalidades a tres: el indefinido, el temporal y el de formación. El Tribunal Supremo ya había puesto en el disparadero los contratos por obra al rechazar que los contratos de trabajadores de subcontratas se limiten al tiempo que dura la prestación de servicios para un cliente concreto.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, lo tiene claro: «Nuestra intención es elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) este año». Aunque mantiene la incertidumbre sobre la fecha definitiva y si la encuadrará dentro del acuerdo sobre la reforma laboral, su intención es que suba en 2021. Y para eso cuenta con una comisión de expertos que pretende que el SMI alcance el 60% del salario medio durante los próximos tres años, hasta 2023, justo cuando supuestamente terminaría la actual legislatura. El rechazo es mayoritario entre las patronales por el coste económico y laboral de tomar esta decisión en este momento, pero en el caso de los trabajadores por cuenta propia esta subida tendrá incluso una doble imposición: el incremento de las cuotas y el coste salarial.

«Quien haya hecho el examen de Matemáticas II, me cago en tu puta vida», es uno de los mensajes que podían leerse en las redes sociales de algunos de los alumnos madrileños que manifestaban su indignación por la dificultad de esa prueba en concreto. Muchos estudiantes de segundo de Bachillerato que se presentaban a la Evau/Ebau este año, y que se están examinando desde el lunes utilizaron las redes para mostrar su malestar después del examen que se ha celebrado en las diferentes sedes habilitados por las seis universidades madrileñas. «¿El parámetro 26/3 en el examen de mates de Evau? No sé cuanto tiempo he estado revisando que estuviera bien hecho», comentaban. «Estamos todos de acuerdo en que la Evau de Mate de Madrid nos ha dado por todos lados, ¿verdad?», lamentaba otro alumno. «Lo que han hecho tiene nombre y se llama masacre. Querían bajarnos la nota de corte y lo han conseguido. Que vengan ahora los murcianos y canarios a aprovecharse», comentaban.

Derrota de Carolina Darias. Finalmente, la ministra de Sanidad ha dejado en manos de las comunidades autónomas la regulación de la hostelería, el ocio nocturno y los eventos multitudinarios en función de su situación epidemiológica. No quiere que la Justicia vuelva a tumbar sus decisiones, así que ha flexibilizado totalmente el Documento de Actuaciones Coordinadas (DAC) del 2 de junio en lo referente a estos sectores.