Manténgase informado sobre las noticias de hoy, martes 15 de junio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Menos de 50 segundos de conversación mientras se dirigían andando de una sala a otra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido la oportunidad de charlar con el Presidente de EEUU, Joe Bien en una brevísimo saludo que es difícil definir como un encuentro bilateral propiamente dicho. En las imágenes captadas por las cámaras de la OTAN se observa como Sánchez se acerca a Biden después de la foto de familias de los socios de la Alianza y antes de que los jefes de Estado y de Gobierno de la organización militar comiencen la reunión del Consejo Atlántico en otra habitación diferente. Sánchez ha aprovechado este primer trayecto entre pasillos para romper el hielo con el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a la brevedad de la conversación que ha mantenido con el presidente estadounidense, Joe Biden, durante la cumbre de líderes de la OTAN, defendiendo que era una primera toma de contacto y que han acordado “seguir en contacto”. De hecho, se ha mostrado satisfecho por su intercambio de palabras porque, según ha asegurado: “Yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de EE UU. “No cuento los segundos”.

En los últimos años, España se ha convertido en uno de los principales contribuyentes a las misiones militares de la OTAN, entre las que destaca la recientemente finalizada de Afganistán, donde las tropas españolas han estado desplegadas casi 20 años con contingentes de más de 1.500 efectivos. Es una de las bazas que nuestro país ha tratado de utilizar para compensar la imposibilidad de alcanzar el 2% del PIB en gasto de Defensa al que se comprometieron los aliados para 2024. Es decir, que se tuviera en cuenta también la aportación cualitativa. Y actualmente, esa aportación por parte de España se cifra en 861 efectivos desplegados en misiones lideradas por la Alianza Atlántica.

El estilo no se discute, pero el gol no existe para España. Tiene la pelota, domina, juega en el campo del rival, pero no acierta con la portería. Sucedió de nuevo en el mismo escenario en el que Alemania se llevó seis goles. Un espejismo, visto lo que hubo antes y lo que ha venido después.

La prensa internacional sigue de cerca todo lo relacionado con el independentismo catalán. Desde Europa muchos analistas critican duramente las aspiraciones de los separatistas porque en su intento de romper con España están atentando contra las instituciones y las leyes. En un artículo reciente de Politico se explica que el Gobierno español cree que el perdón a los líderes separatistas “sentará las bases para una eventual solución al conflicto catalán”, y añade: “Ya hay indicios de un deshielo entre Madrid y Barcelona. Aragonès y Sánchez han acordado reiniciar las negociaciones encaminadas a afrontar el dilema territorial, tras ser interrumpidas por la pandemia”.

Tras la polémica que provocó la interpretación que algunos hicieron de sus palabras, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido hoy explicar las declaraciones que realizó el domingo sobre el papel del Rey en la concesión de los indultos a los presos del “procés” que ultima el Gobierno de Pedro Sánchez: “Por supuesto que él (Felipe VI) no es cómplice de nada, toda la culpa, que conste, recae en el presidente de Gobierno, que está deteriorando gravemente todas las instituciones del Estado en su propio beneficio y la imagen internacional de España”.

El auto judicial del caso de las niñas de Tenerife deja bien claro que las intenciones de Tomás Gimeno era hacer el mayor daño posible a Beatriz Zimmermann, su ex pareja y madre de Anna y Olivia. Lo tenía todo planeado. Mataría a las niñas y lanzaría sus cuerpos con un lastre al mar para que no fueran localizadas nunca. Para simular su salida del país, entregó su moto a un amigo, fue a casa de sus padres para dejar a escondidas a sus perros y sus tarjetas de crédito con las claves apuntadas... y le entregó una caja a su actual pareja, la directora de un centro de idiomas de la isla en la que su hija Olivia daba clases de alemán.

Aunque fueron los investigadores de la Guardia Civil o, más concretamente, los agentes del Grupo de Apoyo Técnico Operativo (GATO) de la UCO quienes centraron la zona donde Tomás Gimeno podría haber arrojado al mar los cadáveres de sus hijas, sin los medios técnicos proporcionados por el Instituto Español de Oceanografía, que cedió el buque Ángeles Alvariño para esta causa, el cuerpo de Olivia no podría haber sido recuperado. Pero la labor de este barco es la investigación científica y ha estado posponiendo todo este tiempo diversos compromisos por todos el país, según explicó ayer desde la Delegación del Gobierno en Canarias.

La campaña de vacunación contra la Covid-19 en España continúa avanzando a un ritmo vertiginoso. Según los datos del último informe del Ministerio de Sanidad, más de 12 millones de personas, el 25 por ciento de la población adulta española, ya ha recibido la pauta completa de la vacuna, aunque en algunas comunidades autónomas se ha llegado incluso ya al 30 por ciento.

El verano es una época muy esperada, no solo por las vacaciones, sino también por la paga extra. Al igual que los asalariados, los pensionistas también reciben dos pagas, una en junio y otra en noviembre. Este ingreso doble viene de perlas para costear las vacaciones, tras anunciarse la reanudación de los viajes del Imserso, y para hacer frente a los regalos de Navidad. Si es pensionista y quiere comenzar a planificar la temporada estival, esta es la fecha en la que se cobra la paga extra de junio de 2021, así como la cuantía que le abonará la Seguridad Social.