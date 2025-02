"Duermo en un banco con una manta": prohíben la entrada de Ai Weiwei en Suiza

se le ha prohibido la entrada en Suiza por no tener los documento de viaje adecuados, según informaba la policía de Zúrich. Desde dicho aeropuerto, el artista ha descrito en vivo su versión de los hechos y cómo ha tenido que afrontarlos. El artista chino Ai Weiwei suma una nueva aventura a su lista, aunque esta vez no esté relacionada con ninguna de sus polémicas obras. El creador ha denunciado en sus redes sociales la situación que ha tenido que vivir durante las últimas horas:según informaba la policía de Zúrich. Desde dicho aeropuerto, el artista ha descrito en vivo su versión de los hechos y cómo ha tenido que afrontarlos.

"'Esto es Suiza, no Portugal', me han dicho. Estoy durmiendo en un banco con una manta esta noche, esperando a que me deporten la próxima mañana a las 8:50 AM". Este es el mensaje que publicaba Ai Weiwei este martes en su perfil de Instagram, acompañado de una serie de imágenes donde mostraba su pasaporte y diversas localizaciones del aeropuerto, demostrando así su constante costumbre de grabar o fotografiar lo que le llama la atención de su entorno.

Según ha informado la policía de Zúrich a la AFP, la decisión de no dejar pasar a Ai Weiwei se tomó al descubrir que, "como ciudadano chino, no tenía los documentos de viaje necesarios para entrar en territorio suizo. Por este motivo, se le negó la entrada al espacio Schengen". Asimismo, explican que, "como es habitual en estos casos, el señor Weiwei permaneció en la zona de tránsito hasta su vuelo de regreso a su aeropuerto de origen", así como aseguran que el artista "nunca fue detenido y pudo moverse libremente en todo momento".