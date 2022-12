La fiebre por las novelas de “cozy mistery”

¿Será Pedro Sánchez el nuevo detective jubilado de David Safier?

Preguntado a David Safier si convertiría a Pedro Sánchez en un agente 007, éste contestó: «Si escribo otro “Miss Merkel” podría aparecer como un agente secreto. Puede que como Daniel Graig. Y diría aquella famosa frase: «Mi nombre es Sánchez, Pedro Sánchez». En otra entrevista concedida a la periodista Mila Méndez afirmó, sonriendo, que era cierto que había pensado en Pedro Sánchez: «Tengo en mente una historia. La trama va a transcurrir en una cumbre de presidentes mundiales y Pedro Sánchez tiene ese perfil de personaje político clásico. Sí que lo contemplo. No sé si será tan carismático como Merkel y los electores volverán a elegirlo, pero, si no es él, puede ser su sustituto. O sustituta.» ¿Quizá Begoña? ¡¡¡Ahhhh!!! Pero, conociendo al autor y su sentido del humor gamberro pero amable, quizá no sea tan mala idea.