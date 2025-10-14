Amancio Ortega compra por 92 de millones de euros un almacén alquilado a Amazon en Reino Unido

Amancio Ortega continúa extendiendo su presencia en el sector de los centros logísticos. El fundador y máximo accionista de Inditex ha adquirido por 81 millones de libras -92 millones de euros-, a través de su sociedad de inversión Pontegadea, un almacén en Reino Unido alquilado a Amazon, según ha informado la publicación especializada "Place North West".

En concreto, se trata de una nave logística con una superficie de casi 80.000 metros cuadrados, propiedad de PLP ubicada en Knowsley, a unos 13 kilómetros del puerto de Liverpool.

El acuerdo entre ambas partes es una de las mayores transacciones industriales en el noroeste del país este año y refleja un rendimiento inicial neto del 5%, según informa la publicación.

Más operaciones

La operación llega una semana después de que Pontegadea cerrase la compra de la sede de Banco Sabadell en Miami por 236 millones de euros.

Ortega sigue así ampliando su imperio inmobiliario, al que sumó también en julio un hotel en París que adquirió por 97 millones de euros a la cadena española Derby Hoteles.

Además, el vehículo inversor de Ortega cerró recientemente la compra de un edificio de oficinas en Barcelona en el que se encuentra la sede del Grupo Planeta a Blackstone por 284 millones de dólares (250 millones de euros), la mayor adquisición de Ortega en España desde la compra de la Torre Foster de Madrid en 2016 por 490 millones.

En Reino Unido, y también relacionado con el negocio logístico, Ortega adquirió el julio el 49% de la firma portuaria PD Ports, que actúa como Autoridad Portuaria Estatutaria del río Tees, garantizando la seguridad y la navegabilidad del río.

Pontegadea, el conglomerado a través del que Amancio Ortega canaliza sus inversiones, está formado por las sociedades Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020. El año pasado registró unbeneficio de 9.322 millones de euros, lo que supone un 17,3% más que en el ejercicio precedente.

Losactivos del grupo patrimonial alcanzaron los 110.615 millones de euros de valoración, lo que supone un incremento del 9,3% respecto a los 101.117 millones de euros de 2003.

Pontegadea basa su modelo de negocio en la adquisición y gestión de edificios no residenciales -principalmente oficinas- ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo.

Al margen de oficinas, el fundador de Inditex posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea.

Para alimentar el negocio de Pontegadea, el fundador de Inditex, que controla el 59,294% de la compañía, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex. Ortega ingresará este año 3.104 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 2.845 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado, cuando disparó la retribución un 28%.