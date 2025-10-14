Tribunales
Ábalos pide al Supremo que le asigne un abogado de oficio para que le "asista" mañana
El exministro ha tanteado en las últimas semanas importantes penalistas antes de romper formalmente este lunes con su abogado
El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que le designe un abogado de oficio para poder comparecer este miércoles ante el juez que le investiga por el caso Koldo. Ábalos, que ayer comunicó formalmente al órgano su ruptura con el abogado que le ha defendido hasta el momento, ha remitido un escrito en el que reclama al órgano que se dirija al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para poder ser asistido por un abogado de oficio.
"Que por medio de este escrito solicito del juzgado se libre oficio al ICAM a fin de que le sea designado, que le defienda en las actuaciones y le asista a la declaración acordada practicar", reza el escrito remitido este miércoles al alto tribuna por su procurador.
