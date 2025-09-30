Alejandra Rubio da la cara por Terelu Campos: "Es mi madre, por si alguien no se ha enterado"

El clan Campos continúa acaparando todos los titulares del crónica social de nuestro país. A raíz de la publicación de las memorias de Mar Flores, "Mar en calma", y el posado familiar del cumpleaños de Terelu que no sentó nada bien a la modelo, como ella misma reconoció hace unos días, la relación entre ambas partes está en boca de todos.

Alejandra Rubio sale en defensa de su madre

La novia de Carlo Costanzia no ha dudado en salir en defensa de su madre tras la réplica de Terelu en "¡De Viernes!" sobre las declaraciones de Mar Flores. "Ella no se va a pronunciar sobre esto, y aunque sí ha dicho cosas en el contexto, no va a entrar en ninguna guerra que no le pertenece", comenzaba diciendo Alejandra en "Vamos a ver". Muy tajante, aseguró que no le ha molestado que su progenitora "diga que sufre por mí porque son sus sentimientos, pero sabe que yo lo llevo bien y ya está, sabe que no pasa nada". "Ella es la que siempre calla, la que nunca dice nada, la que nunca quiere polémica, la que siempre está en tierra de nadie. Y se le ha puesto en el punto de mira de algo que no tiene nada que ver", sentenció la colaboradora, desvelando que "no nos vamos a meter porque no va con nosotras".

Terelu Campos y Alejandra Rubio con Carlo Costanzia padre y Carlo Costanzia Jr. Gtres

Sobre la relación de su madre con Carlo, su suegro, reconoció que "entiendo que esto se vea como un posicionamiento, esto no es de ahora". "Mi madre y mi suegro ya se conocían antes de que Carlo y yo estuviésemos juntos, se caían bien, se llevan bien y eso conlleva que cada vez que mi suegro viene a Madrid todos vamos a comer juntos, conoce a los amigos de mi madre... ¿Esto quiere decir que es un feo a Mar? Para nada, simplemente no se ha dado ese tipo de relación. Mar es una persona que está todo el día viajando, haciendo cosas, y no se ha dado este tipo de relación entre mi madre y ella", explicó Alejandra, asegurando que Terelu "no tendría ningún problema" en quedar a cenar con su suegra, aunque "no sé si lo tiene Mar" porque "mi suegra ha dicho abiertamente que no hace falta forzar ninguna relación y es respetable".

Su relación con Mar, su suegra

Al ser preguntada por su relación con la madre de Carlo, Alejandra fue muy directa: "No quiero problemas y que por favor no me metan. Mi madre es mi madre, por si alguien no se ha enterado, no tiene nada que ver con esto. Paz y amor y lo que tenga que ser que sea, pero con mi madre no, espero que se la deje al margen".