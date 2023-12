¿Juan Ortega y Carmen Otte se reconcilian? La verdad sobre su actual relación tras el escándalo

Juan Ortega decidió cancelar su boda con Carmen Otte tan solo una hora antes de pronunciar el esperado ‘sí, quiero’. Un shock no solo para la novia, también para los cerca de 500 invitados que ya estaban listos para asistir al enlace en Jerez de la Frontera. Se ha hablado mucho de los motivos que habrían empujado al torero a tan drástica decisión con tan poco tiempo de antelación, señalándose ahora a su suegro como posible responsable de las desavenencias entre la pareja y una discusión entre ambos como motivo del fatal desenlace. Sin embargo, hay quien afirma que la pareja está acercando posiciones y que esto podría quedar en una mera anécdota que todos prefieren olvidar, apostando por una futurible reconciliación cuando las aguas vuelvan a su cauce. Sin embargo, todo hace indicar que, de ser así, la segunda oportunidad va a tardar aún un tiempo en materializarse.

Leticia Requejo informando sobre Juan Ortega TardeAR

Por el momento, han decidido poner tierra de por medio y sus gestos no hacen evidenciar que estén pensando en volver a unir sus caminos. La cancelación de la boda fijada en el calendario para el pasado sábado ha sido un varapalo difícil de digerir, por lo que parece improbable una reconciliación. De hecho, ni tan siquiera están en el mismo continente y parece que han roto todo contacto, pues el diestro ha tratado de ponerse en contacto con su novia para acercar posiciones y hacerse entender, pero ella ha optado por no descolgar el teléfono ni responder a los mensajes recibidos por su parte. Así lo ha asegurado Leticia Requejo en exclusiva para ‘TardeAR’: “Ahora mismo no quiere contestar al que iba a ser su marido”, detalla, además de asegurar que el entorno del torero le ha hecho saber que él “está destrozado”.

El mismo estado se le otorga a la cardióloga sevillana, que el sábado ya estaba preparada para acercarse al altar para jurarle amor eterno a su novio. No pudo ser y el dolor que siente ahora es inmenso. De ahí que haya decidido poner tierra de por medio, cruzar el charco y continuar con la luna de miel programada con su ahora ex, aunque con una amiga. Así lo apunta el periodista Kike Calleja, que la sitúa en el mapa concretamente en Buenos Aires, capital argentina donde tenía pensado vivir sus primeros días como esposa de Juan Ortega. Lo hace tras permanecer cuatro días refugiada en el domicilio de sus padres en Jerez de la Frontera, alejada del foco mediático y de la polémica suscitada por su plantón en el altar.

Kike Calleja dando detalles de Juan Ortega y Carmen Otte Vamos a ver

Por su parte, Juan Ortega puso rumbo a Madrid, para después permanecer durante unos días con sus padres en su finca de Guadalajara. Sin embargo, ahora el citado periodista le sitúa en Teruel, concretamente en las inmediaciones de Albarracín, en la residencia de campo que poseen un buen amigo suyo. Aquí trata de poner en orden sus sentimientos, mientras valora la posibilidad de recuperar el amor perdido de Carmen Otte, quien estaba llamada a ser su esposa, aunque a última hora en vez de decir ‘sí, quiero’, se le escapó el “no lo veo” de la polémica. Esto ha provocado el final de su historia de amor, aunque algunos creen que podría solucionarse con el paso del tiempo y una sincera charla entre los protagonistas. Algo que, por el momento, no se está produciendo, pues ella no desea hablar con él y tampoco responde a sus mensajes. Es más, según han adelantado en ‘TardeAR’ este jueves, un vecino ya ha confirmado que ha visto a familiares de la cardióloga vaciando el piso que la pareja compartía en Sevilla: “Vinieron a recoger sus cosas del piso”.