Rappel: «Me disculparé con Raquel, pero ‘‘La Polo’’ no estaba cómoda en Ávila»

El caso abierto por el asesinato de Encarnita Polo sigue generando titulares de toda índole, tras morir estrangulada mientras dormía en su residencia de Ávila, por otro residente del centro que llevaba apenas dos días internado. Encarnita tenía a su hija Raquel Waitzman a la que adoraba y que era «su todo». En la última semana Raquel ha sufrido mucho. Su nombre se ha visto vilipendiado en titulares por el vidente Rappel, que la acusó de abandonar a su madre en una residencia: «Son todo infundios que se ha inventado y que nada tiene que ver con la realidad», dice. El vidente ha sido muy crítico con la hija de la actriz, a quien acusó de haber tenido a su madre en una residencia en contra de su voluntad. Estos días ha tenido que retractarse y pedir perdón. Precisamente uno de los mejores amigos de la cantante el prestigioso pintor Antonio Montiel, que ha organizado hoy sábado un funeral en Málaga para rendirle homenaje a su amiga, relata a LA RAZÓN: «Fíjate como son los cosas que antes de ingresar ella en la residencia le hicieron un homenaje en las instalaciones. Y dijo textualmente a los que allí estábamos, que, si tenía que ingresar alguna vez en un lugar de cuidados, quería que fuese ahí. Que la residencia le había encantado».

Polémica las declaraciones de Rappel

Lo cierto es que todas las amistades de Encarnita se han echado encima de Rappel por sus declaraciones: «Por no apuntar a la verdad». El pintor que realizó el lienzo de Raquel y su madre, señala que «Encarnita empezó a tener Alzhéimer y fue esa la causa porque la que abandono el piso que le había puesto Raquel, su hija en Ávila. Al sufrir la enfermedad fue trasladada para tener mejores cuidados en la residencia». Lo que muchos no sabían es que Encarnita Polo, la icónica cantante de copla y pop, había sufrido los últimos años un cáncer de pecho, del que fue operada varias veces: «Al final le tuvieron que cortar la mama y ella lo llevo con mucha fuerza y energía, tal como ella era y casi nadie se enteró de lo que estaba pasando».

Encarnita Polo Gtres

Su hija, Raquel habló con este medio para decir que no asistirá al homenaje de Málaga: «No estoy todavía para ir a ningún sitio y menos tan lejos». Respecto a las durísimas acusaciones contra ella, que lanzó el vidente no quiere ni entrar en el asunto. Algunos amigos incluso le han recordado al futurólogo que «quien mantenía a Encarnita los últimos años era su hija. Primero, pagándole el alquiler del piso de Madrid y después el de Ávila hasta que empezó a tener los primeros síntomas de Alzhéimer y la ingresaron en la residencia que ella eligió. Al final decidió irse a Ávila porque los pisos eran más baratos. Ahí estuvo tiempo en un piso y después se cambió a la residencia».

Uno de los grandes ausentes en el funeral

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con Rappel, para interesarse por si iba a asistir al funeral en Málaga, a lo que nos contestó: «No puedo ir porque el fin de semana trabajo en Valencia». El vidente es consciente de que sus palabras sobre Raquel han sido muy criticadas y se le ha reprochado falta de empatía con la situación. Rappel ha querido disculparse con la hija de Encarnita Polo, pero lejos de pedir un perdón sincero, ha seguido insistiendo en el «incierto» destino del patrimonio de su amiga. Lo que si asegura es que «quiero rectificar y me disculparé con Raquel », aunque se mantiene en su postura de que «La Polo» no estaba cómoda al cien por cien en la residencia en la que murió, y que la última vez que se vieron le manifestó su deseo de volver a su casa: «Hace un año fui a verla. Ella estaba bien, pero ella añoraba su casa y sus gatitos, que es lo que ella quería. Y eso es una verdad», zanja.