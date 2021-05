Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, martes 25 de mayo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, martes 25 de mayo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El Tribunal Supremo (TS) encara ya la recta final para cerrar el informe que deberá remitir al Gobierno sobre los indultos a los doce políticos catalanes condenados por el “procés”. De hecho, según confirman fuentes del Alto Tribunal, se han celebrado ya varias deliberaciones, presenciales y telemáticas, entre los seis magistrados que integraron el tribunal del juicio a los líderes del desafío soberanista (el séptimo, Luciano Varela, ya se ha jubilado), por lo que previsiblemente ese dictamen estará listo en los próximos días.

Una semana después de que Marruecos abriera la mano de su vigilancia fronteriza y permitiera la entrada de miles de personas en Ceuta, todas las miradas se dirigen al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali quien permanece ingresado en el Hospital de San Pedro en Logroño. Según fuentes de este centro de La Rioja «no se prevé» que le den el alta en los próximos días y «no está recibiendo visitas».

La caída del estado de alarma deja al presidente del Gobierno también «desnudo» por el flanco autonómico. La crisis sanitaria y el estado de alarma han ayudado a Sánchez a que las comunidades autónomas primaran la responsabilidad institucional sobre la confrontación, con la excepción de Madrid. Y le ha servido por tanto a Moncloa de escudo en el que tapar los desacuerdos y las diferencias con los territorios.

Pero con el fin del estado de alarma las comunidades se sienten liberadas de ese peso institucional, y llega también el momento de la reivindicación. Esto es lo que hace que la Conferencia de Presidentes, que el Gobierno tiene pendiente de convocar desde el pasado mes de marzo, incomode tanto a Moncloa.

Las diferencias sobre las exenciones y cualquier posibilidad de suprimir la cláusula de mantenimiento del empleo contemplada en los ERTE ha terminado por hacer encallar el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar las condiciones de estos más allá del 31 de mayo. La reunión mantenida esta misma tarde entre las partes ha terminado en fracaso. Todo puede pasar, no obstante, en las próximas horas, ya que se trabaja fuera de la mesa de diálogo para alcanzar un acuerdo in extremis y elevar al Consejo de Ministros de mañana la prórroga hasta septiembre, según han indicado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a este diario. De lo contrario, sería necesario un consejo extraordinario el viernes para no dejar en el limbo a casi 600.000 trabajadores.

Las 14:00 horas de hoy, 25 de mayo. Es la referencia anotada en rojo que los precandidatos en las primarias del PSOE andaluz tienen en sus agendas, tras días de desplegar «sonrisas-anzuelos», al terminar ahí el plazo con el que contaban para conseguir los alrededor de 900 avales que necesitan para convertirse en candidatos reales a ser el cabeza de cartel del partido en las próximas elecciones autonómicas, cuya convocatoria está en el aire, aunque tocan a finales de 2022.

La avalancha de inmigrantes que hace una semana llegó a Ceuta procedente de Marruecos hizo que Vox implementara su discurso anti inmigración ilegal y en defensa de las fronteras. Hasta allí se trasladó Santiago Abascal en dos ocasiones, la última ayer, en un gesto de apoyo a «los compatriotas», desafiando incluso la prohibición de su concentración y de todos los que intentan silenciar su discurso. En el partido suelen acuñar la frase de «solo queda Vox» y, en este caso, su discurso, en políticas migratorias, no encuentra rival.

En Ceuta, Vox ve la «profecía autocumplida», denuncia una «invasión», pide la repatriación de los MENA, advierte de la delincuencia e inseguridad que supone y es la fuerza más votada junto a el Ejido. Pero, ¿hay margen para un voto anti inmigración a lo Le Pen?

Recién abiertas las puertas (sin PCR ni cuarentenas) al turismo de Reino Unido, la sensación es agridulce. Por un lado, los británicos son una salvación para la economía. No en vano, prepandemia recibíamos una media de 18 millones de turistas cada verano procedentes del país vecino. Pero con ellos llega el peligro de la variante B.1.617, que ha causado la segunda peor ola registrada a nivel mundial en India, y que está muy extendida en Reino Unido. De hecho, es la segunda en importancia y la predominante en algunas zonas. La preocupación de Downing Street es tal que ha intensificado los test de Covid en varios puntos de Londres. Alemania también ha movido ficha, prohibiendo la entrada de ciudadanos procedentes del país, y Francia plantea que no desaparezcan todas las restricciones para ellos.

El rotativo estadounidense «The Wall Street Journal» ha revelado que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, de China, buscaron atención hospitalaria en noviembre de 2019, precisamente un mes antes de que el 30 de diciembre el Gobierno chino informara oficialmente de los primeros casos de Covid-19. La información del periódico, de la que se hace eco Reuters, se basa en un informe de los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos, que aportaba datos del número de investigadores afectados del Instituto de Virología de Wuhan y del número de investigadores afectados, así como de la evolución de su enfermedad y de sus visitas al hospital.

A tres días de que se cumpla el primer mes sin noticias de Anna y Olivia, las pequeñas de uno y seis años respectivamente que desaparecieron junto a su padre Tomás Gimeno, la Guardia Civil sigue avanzando en las complicadas tareas de investigación del caso. A falta de indicios solventes de que estemos ante un secuestro parental o de un crimen, los investigadores deben agotar todas las vías para descartar hipótesis y, aunque desde el primer día se buscaba en el mar, concretamente en la costa este de la isla, ahora se hará más a fondo “barriendo” las profundidades en busca de esos petates que Tomás portaba en la barca el día que desapareció y que pudo haber tirado al mar. Lo harán gracias a un buque del Instituto Español de Oceanografía (IEO) equipado con un sonar de barrido lateral y un robot submarino, que tiene previsto llegar a finales de semana a Tenerife.

La ex de Amador Mohedano ha respondido a los que cuestionan la confianza que tenía depositada en ella “La más grande”, como Antonio Canales. El bailaor, ahora reconocido como íntimo amigo de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, se ha mostrado muy crítico con la cuñada de Rocío Jurado, tras convertirse en el primer expulsado de Supervivientes 2021.

Todo comenzó a raíz de la anécdota narrada por el bailarín en Telecinco. Canales aseguró que en el especial que grabó con la chipionera para TVE, uno de sus últimas actuaciones televisivas, ésta se desnudó ante él y e mostró su cuerpo lleno de manchas y que, para disimular su deterioro físico, Rosa se encargó de maquillarla. Unas declaraciones que sentaron muy mal a su cuñada que negó los hechos, asegurando que “Rocío Jurado no se quedaría en bragas y sostén delante de Canales ni de nadie. Era muy pudorosa”.