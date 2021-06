Tan solo se les hará una PCR al inicio y otra a los 7 días del último contacto con el caso confirmado, se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables y con personas no vacunadas y deberán usar mascarilla en sus interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles.

08:44h

La cepa predominante de la India está creciendo en España

08:34 h

Un investigador estadounidense asegura que, mientras buscaba archivos almacenados en la nube de Google, logró recuperar hasta 13 secuencias del virus de la Covid-19 que habían desaparecido de la base de datos de forma misteriosa el pasado año.

08:07 h

Fresnedillas, Braojos, Horcajo o Parla, entre los afectados

08:00 h

Las familias más vulnerables también han sufrido problemas de salud mental

07:43 h

La cepa india ataca a países con altas tasas de vacunación como Israel

El Gobierno aprueba hoy la norma que flexibiliza uso de mascarilla en exteriores

07:30 h

El Consejo de Ministros extraordinario de hoy aprobará la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, que entrará en vigor el 26 de junio, siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad de metro y medio, de forma que se flexibiliza tras más de un año una norma que era de obligado cumplimiento en cualquier circunstancia y espacio.

El propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció la semana pasada que se celebraría un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el decreto ley que lo posibilite, una cuestión que las comunidades autónomas abordaron con el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud de ayer.

Darias adelantó que las mascarillas ya no serán obligatorias en exteriores “siempre y cuando se respete una distancia de seguridad de metro y medio”, pero destacó que habrá que tenerlas a mano por si no se dan esas condiciones y hay que utilizarla al aire libre. Sin embargo, la ministra no aclaró si no llevarla conllevará alguna sanción o multa.