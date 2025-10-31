La Policía de Madrid advierte: disfrazarse de agente en Halloween y actuar como tal puede ser delito

Con la llegada de Halloween, la Policía de Madrid ha recordado a los ciudadanos a través de su cuenta oficial en X que disfrazarse de policía o guardia civil y asumir funciones propias de estos cuerpos, como dirigir tráfico o identificar personas, puede constituir un delito.

El mensaje, publicado bajo los hashtags #SeguridadCiudadana y #PMM, insta a la población a disfrutar de la festividad con responsabilidad y sin poner en riesgo a terceros ni vulnerar la ley.

"🎃¡Llega la época de disfraces y diversión! Halloween, Pero... 🚨 OJO 🚨. Disfrazarse de policía o Guardia Civil y actuar como tal se considera delito", alerta la institución.

La Policía de Madrid recuerda que los disfraces pueden ser divertidos, pero suplantar la autoridad pública no lo es, y quienes lo hagan podrían enfrentarse a sanciones penales.

Disfraces sin gastar dinero

No hace falta gastar mucho dinero ni complicarte con accesorios peligrosos. Puedes crear disfraces usando prendas que ya tengas en casa: una camiseta a rayas y un gorro negro pueden transformarte en un ladrón clásico de cómic; un vestido viejo y accesorios brillantes te convierten en un hada o princesa mágica; y una camiseta blanca con manchas de pintura puede servir para ser un artista loco. Lo mejor es que estos disfraces no interfieren con la seguridad de nadie y son totalmente cómodos.

Personajes de películas y series

Otra opción es inspirarte en tus películas o series favoritas. Desde Harry Potter hasta los superhéroes de Marvel, estos disfraces son fáciles de hacer combinando ropa normal con algunos detalles icónicos: una capa, una varita, una máscara o un escudo de cartón. Además, permiten que los niños y adultos disfruten de Halloween sin imitar funciones de autoridad, evitando cualquier riesgo legal o de seguridad.

Disfraces temáticos

Si quieres ir con amigos o familia, los disfraces temáticos de grupo son muy divertidos y seguros. Por ejemplo, todos pueden vestirse de frutas, emojis, personajes de videojuegos o profesiones creativas como chefs o científicos locos. Son fáciles de preparar, fomentan la diversión colectiva y, lo más importante, no implican asumir roles de autoridad ni poner en riesgo la seguridad de otros.