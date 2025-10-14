Premios La Razón
Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: ya puedes votar en todas las categorías
Los primeros Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion permiten a los lectores de La Razón elegir los mejores productos tecnológicos del año
El próximo domingo 19 de octubre se cierran las votaciones de los primeros premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion. Una cita en la que los lectores de La Razón pueden participar eligiendo cuáles han sido, a su juicio, los mejores productos tecnológicos del año.
El voto popular se unirá al voto del jurado profesional elegido por Difoosion y que se finalizará en una gala en la sede de La Razón en Madrid el próximo 30 de octubre. Todo esto es posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Xiaomi, Lenovo, vivo, HUAWEI y HONOR.
Ya están disponibles los formularios de votación de todas las categorías y para hacértelo más fácil, aquí puedes acceder a todas ellas.
Vota los mejores productos por categoría
- Mejores smartphones
- Mejor Smart TV y pequeño electrodoméstico
- Mejores wearables y auriculares
- Mejor portátil y tablet
- Mejor gadget lifestyle y vehículo eléctrico
- Mejores cámaras y producto de redes
¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion?
Esta primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion tendrá una gala presencial que se celebrará el próximo 30 de octubre a medio día y es donde se darán a conocer todos los ganadores.
- Dónde: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid
- Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025 a las 12:00 horas
Una vez terminada la gala, podrás leer en Tecnología y Consumo de La Razón todos los ganadores de todas las categorías de este año.
