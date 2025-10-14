Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: ya puedes votar en todas las categorías

El próximo domingo 19 de octubre se cierran las votaciones de los primeros premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion. Una cita en la que los lectores de La Razón pueden participar eligiendo cuáles han sido, a su juicio, los mejores productos tecnológicos del año.

El voto popular se unirá al voto del jurado profesional elegido por Difoosion y que se finalizará en una gala en la sede de La Razón en Madrid el próximo 30 de octubre. Todo esto es posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Xiaomi, Lenovo, vivo, HUAWEI y HONOR.

Ya están disponibles los formularios de votación de todas las categorías y para hacértelo más fácil, aquí puedes acceder a todas ellas.

Vota los mejores productos por categoría

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion?

Esta primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion tendrá una gala presencial que se celebrará el próximo 30 de octubre a medio día y es donde se darán a conocer todos los ganadores.

Dónde : Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid

: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025 a las 12:00 horas

Una vez terminada la gala, podrás leer en Tecnología y Consumo de La Razón todos los ganadores de todas las categorías de este año.