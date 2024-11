'El Hormiguero' desvela quiénes son sus invitados para la próxima semana

En un giro inusual y sin haber terminado aun las entrevistas de esta semana, Pablo Motos ha roto una de sus tradición más emblemáticas de 'El Hormiguero' al anunciar este pasado miércoles, en lugar del habitual jueves, los invitados que protagonizarán la primera semana de diciembre en su programa de Antena 3. El popular programa de las hormigas más famosas de la televisión, conocido por su capacidad para atraer a celebridades internacionales y nacionales, contará con una lista de invitados que abarcará desde la música y el cine hasta la alta cocina. El objetivo del espacio de Atresmedia es claro: mantener su liderazgo en audiencia como lleva haciendo a lo largo de 19 temporada en antena, un hecho histórico y al alcance de muy pocos.

La semana comenzará fuerte con la visita de Robbie Williams, una de las estrellas más icónicas del pop británico. El exintegrante de 'Take That', quien alcanzó el estrellato internacional con éxitos como "Angels" y "Rock DJ", hablará sobre su trayectoria musical, su vida personal y su nuevo proyecto cinematográfico: "Better Man". La película biográfica, dirigida por Michael Gracey ("El Gran Showman"), ofrecerá una mirada íntima a la vida del cantante. Como adelanto especial, Robbie Williams también realizará una actuación en directo en el plató de 'El Hormiguero', una oportunidad única para sus fans españoles de verlo interpretar algunos de sus temas más emblemáticos.

El martes será el turno de dos grandes figuras del cine y la televisión: Úrsula Corberó, la actriz española que saltó a la fama internacional con "La Casa de Papel", y Eddie Redmayne, ganador del Oscar por "La teoría del todo". Ambos presentarán en exclusiva su nueva serie conjunta, "The Day of the Jackal (Chacal)", una adaptación moderna de la novela de Frederick Forsyth. La serie, que se estrenará el 6 de diciembre en SkyShowtime, explora la historia del asesino a sueldo conocido como "el Chacal" con una narrativa adaptada al contexto contemporáneo. Además, Corberó y Redmayne compartirán detalles sobre el proceso creativo, sus personajes y anécdotas del rodaje.

Úrsula Corberó y Eddie Redmayne en la serie "Chacal" SkyShowtime

Por otra parte, el miércoles 4 de diciembre, el actor británico Aaron Taylor-Johnson llegará al plató para hablar sobre su carrera y su papel protagonista en "Kraven the Hunter", una nueva entrega del Universo Spider-Man de Sony. Taylor-Johnson, conocido por sus papeles en "Kick-Ass" y "Bullet Train", se pondrá en la piel de Kraven, uno de los villanos más emblemáticos de Marvel. La película, que se estrenará el 13 de diciembre, ha generado gran expectación entre los fanáticos del género. Asimismo, el actor compartirá con Pablo Motos tanto su preparación para interpretar a este personaje salvaje y complejo como sus expectativas sobre el impacto de la película en su carrera.

Finalmente, la semana culminará con la presencia del reconocido chef Dabiz Muñoz, quien ha logrado posicionarse como uno de los cocineros más innovadores del mundo. Con varias estrellas Michelin en su haber, Muñoz hará un balance del último año, destacando sus proyectos más recientes, sus creaciones gastronómicas y la expansión de su imperio culinario, que incluye restaurantes como DiverXO, StreetXO y RavioXO. Además, el chef compartirá algunas de sus experiencias más memorables en el mundo de la alta cocina y hablará sobre sus próximo desafío, su documental "Univerxo Dabiz" que se estrena en Netflix el 20 de diciembre.

Con esta impresionante lista de invitados, 'El Hormiguero' promete ofrecer a su audiencia una semana cargada de entretenimiento, música, cine y gastronomía. El programa de Pablo Motos sigue demostrando una vez más por qué es uno de los referentes indiscutibles de la televisión en España, combinando entrevistas exclusivas, actuaciones en directo y momentos inolvidables que cautivan a millones de espectadores cada noche en el horario prime time de Antena 3.