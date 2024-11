La serie de "Harry Potter" se encuentra con un importante problema

La nueva serie de "Harry Potter", desarrollada por Max, enfrenta un reto crucial en su producción: el crecimiento inevitable de los actores que interpretarán a los icónicos personajes de Harry, Hermione y Ron. Adaptar los siete libros de J.K. Rowling en una serie que se extenderá durante años implica planificar cuidadosamente los calendarios de rodaje para que los intérpretes mantengan una edad coherente con la de sus personajes, quienes transitan desde los 11 hasta los 17 años a lo largo de la saga.

La adolescencia es un período de cambios físicos significativos, y en la historia original, los personajes atraviesan esta etapa mientras cursan sus años en Hogwarts. Sin embargo, en la vida real, los actores podrían crecer más rápido que sus personajes, un problema que ya ha preocupado al equipo de producción. Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO, ha reconocido la dificultad de sincronizar el crecimiento de los intérpretes con la narrativa de los libros. "Vamos a tener que pensar en la programación y el rodaje para que no crezcan demasiado entre temporadas", ha comentado Bloys durante un evento, subrayando que esta es una de las prioridades del equipo.

Alan Rickman da vida al profesor Severus Snape en la saga "Harry Potter" IMDB

Aunque la idea de grabar una temporada cada año sería la solución más fiel al ritmo de los libros, Bloys reconoce que esto es poco viable debido a las complejidades logísticas y narrativas. La escritura de guiones y la producción de una serie de esta magnitud suelen requerir mucho más tiempo. Una alternativa planteada es rodar las dos primeras temporadas en un período de tiempo reducido. Dado que la transición física entre los 11 y los 13 años es especialmente notable, esta estrategia permitiría minimizar la discrepancia de edades entre actores y personajes en los primeros años de la serie. Por ahora, el calendario de producción sigue sin definirse. Sin embargo, el casting comenzó en septiembre de 2024, con un llamado a niños de Reino Unido e Irlanda que tendrán entre 9 y 11 años en abril de 2025. Esto sugiere que las grabaciones podrían iniciar ese mismo año, con un posible estreno previsto para finales de 2026 o principios de 2027.

Un proyecto ambicioso a largo plazo

La serie tiene un horizonte de desarrollo estimado en 10 años. No obstante, no está claro si esto implica diez temporadas o si las entregas serán menos, distribuidas durante una década. Además, la serie no se emitirá a medida que se vayan completando las grabaciones, sino que las temporadas podrían lanzarse con un intervalo de dos o tres años, una práctica común en producciones de gran escala.

Por otra parte, la adaptación cuenta con un equipo experimentado. Francesa Gardiner, conocida por su trabajo en "Succession" y "Killing Eve", será la guionista principal y directora. Mark Mylod ("Juego de Tronos" y "The Last of Us") participará como productor y director de algunos episodios, mientras que J.K. Rowling, autora de la saga, será productora ejecutiva. Con estos nombres al frente y una planificación meticulosa, Max busca garantizar que la nueva serie de "Harry Potter" sea tan mágica como su legado literario y cinematográfico.