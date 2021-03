Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, lunes 15 de marzo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, viernes 12 de marzo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Inés Arrimadas se juega hoy su futuro en la reunión de la Ejecutiva de su partido. Pero la crisis en la formación naranja alcanza tal dimensión que sería más exacto decir que es Ciudadanos (Cs) quien realmente se juega su ser o no ser en las decisiones que tome en las próximas horas. En esta crisis ha intervenido una vez más en la sombra el ex presidente del partido Albert Rivera, con llamadas a cargos de la organización política dentro de una estrategia que, desde hace ya tiempo, coincide más con los intereses del PP que con la posición de la cúpula que rodea a Arrimadas.

Tanto la situación política como el momento benefician al PP de Isabel Díaz Ayuso de cara al adelanto electoral en la Comunidad de Madrid. Y es que los populares son los grandes beneficiados de la crisis que vive Ciudadanos, formación que se acerca peligrosamente a la línea roja del 5 por ciento del voto, a partir de la cual desaparecerían de la Asamblea madrileña.

Rocío Monasterio sigue intercambiando a día de hoy mensajes con los trabajadores con los que compartió obras y proyectos durante las dos décadas que dedicó a la arquitectura antes de entrar en política. Conversaciones en las que hablan de los problemas de España y en las que se siguen refiriendo a ella como «jefa», como lo hace también el equipo con el que trabaja día a día en Vox Madrid. Su partido confirmará en los próximos días la designación de esta hispanocubana como candidata a las elecciones autonómicas del 4-M. Y a pesar de que acaba de participar muy activamente en la campaña electoral en Cataluña, está deseando que empiece la de Madrid. «Me encanta recorrer los mercados y los pueblos y escuchar y entender qué le preocupa a la gente», reconoce.

Del seísmo vivido en su propio partido, con cuatro concejales escindidos, al terremoto que sufre Madrid a nivel regional. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento no descarta presentar una moción de censura en el Consistorio, algo para lo que sería necesario el acuerdo con Ciudadanos.

Madrid mira al cielo. Por lo que pudiera pasar... Para la semana próxima se espera una entrada de aire frío a partir del 17 de marzo con precipitaciones, viento y nevadas. Es posible que durante el próximo fin de semana la nieve pueda aparecer en cotas muy bajas e incluso a nivel de costa. Al “confinamiento” obligatorio decretado por el Ministerio de Sanidad, se une el mal tiempo que acabará con muchos planes en la Comunidad de Madrid.

Tras lo pasado en la Comunidad de Madrid por Filomena -y los días y semanas posteriores-, todos están pendientes de los partes meteorológicos.

La reducción que están experimentando desde hace semanas el número de contagios de Covid-19 y las cifras de hospitalizaciones, ingresos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y fallecimientos confirman que la tercera ola de la pandemia ha quedado ya muy atrás. Sin embargo, la pregunta del millón es si se producirá todavía otra cuarta ola de la pandemia en España, a la vista de esta caída y del avance de la vacunación entre los principales grupos de riesgo frente al virus causante de a enfermedad.

Algunos expertos confían en que apenas se producirán coletazos que no alcanzarán el nivel de la primera y la tercera andanada del SARS-CoV-2, las más intensas hasta la fecha. Otros sostienen que no habrá nuevos picos si la población mantiene de forma estricta las medidas de seguridad personal y las autonomías no levantan la mano de las restricciones mientras prosigue la inmunización.

Se mire por donde se mire, regular el precio del alquiler no beneficiaría a las familias más vulnerables, que es para las que, sobre el papel, está pensada la medida que quiere introducir a toda costa Unidas Podemos en la futura Ley de Vivienda. Esa es la principal conclusión a la que llega el estudio “Regular el precio de alquiler: ideas ineficientes”, elaborado por la escuela de negocio Esade.

La conclusión de los autores del trabajo, Ángel Martínez Jorge y Jorge Galindo, es que da igual que para regular los precios se tome como criterio la renta por sí sola o la tasa de esfuerzo que supone el alquiler sobre la renta para cada zona. El resultado, advierten, es que las rentas más bajas no serían las principales beneficiarias de la medida.

El ex portero y la periodista habían acordado seguir conviviendo en aparente armonía por el bien de sus hijos. Muchos matrimonios rotos basan su relación en la inercia, el sentido de la responsabilidad o la imagen... Iker y Sara se habían convertido en una marca que denotaba felicidad, equilibrio y concordia. El anuncio de su ruptura ha supuesto un disgusto colectivo. Los cada vez más habituales rumores de separación eran desoídos por un público que idealizaba el paradigma del amor eterno en la pareja que emocionó hace once años a un país entero con un romántico beso que forma parte de nuestra historia.

“Esto tiene un coste muy caro para mi, no voy a consentir que me sigan enfrentando con mi familia, y siempre son dos los mismos...”. Así hablaba Carmen Borrego tras abandonar airada este domingo el plató de “Viva la vida”, tras ser acusada de filtrar a una revista la noticia de su fuerte enfrentamiento con su sobrina Alejandra.

La hija menor de María Teresa Campos huyó enfadadísima y muy alterada, dejando a todos sus compañeros estupefactos. La presentadora Emma García salió detrás de ella para intentar convencerla de que se quedara, pero no lo consiguió. Ante el desesperado intento de frenar su escapada, le comentó que ni ella ni la dirección de “Viva la vida” pensaban que fuera Carmen la “traidora”. Lo que parece muy claro es la escasa sintonía entre Alejandra y su tía, pero de ahí a publicar que en su fuerte enfrentamiento estuvieron a punto de llegar a las manos y que tuvieron que separarlas, hay un abismo. Discutieron, si, pero nada más. Y parece que ya han hecho las paces.

Lely céspedes se han convertido en el nuevo juguete roto de la farándula. “Ahora mismo vivo de amigas que me ayudan, tuppers de mi madre...”, con estas duras declaraciones ha arrancado Céspedes su intervención en ‘Sábado Deluxe’. “Quiero trabajar, quiero sacar a mi familia adelante”, ha pedido, “estoy en una situación límite”. Ha confesado que hasta llegó a pedir ayuda a Makoke: “Fuimos compañeras en Telecupón y recurrí a ella, pero no pudo ayudarme... Se ha interesado por mi solo cuando había noticias por las que preguntarme, entonces me llamaba”.