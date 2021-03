Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, miércoles 17 de marzo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, miércoles 17 de marzo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El PSOE está intentando guardar las formas y no entrar en las «trampas» que le ha colocado en el camino el todavía vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en su operación «para dejar Moncloa antes de que le echen» y presentarse como líder de Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. El comentario sale del Partido Socialista, donde en privado no se andan con tantas contemplaciones como las que está escenificando Moncloa para decir adiós a quien el presidente del Gobierno estaba ya sometiendo a una estrategia de ninguneo, bajo cuerda, proporcional al ruido que el vicepresidente Iglesias hacía en el ámbito público.

No hubo reuniones para hablar de una posible candidatura conjunta entre Pablo Iglesias y la candidata de Más Madrid, Mónica García. Lo resolvieron con un simple intercambio de mensajes porque «no se dieron las circunstancias para que coincidieran» en el día de ayer, aseguran desde Más Madrid: cuando Iglesias podía, García tenía una reunión; y cuando ésta disponía de tiempo, el otro tenía que ir a un plató de televisión. Así que la propuesta de Iglesias de fusionar siglas de cara al 4-M se despachó por mensajería. Y la respuesta de Mónica García fue un «no», como por otra parte ya se esperaban en la formación morada. Y por varias razones. En el seno de la formación fundada por Íñigo Errejón hubo debate interno sobre la propuesta de Iglesias, pero la estrategia estaba clara.

El efecto mariposa derivado del intento de moción de censura en Murcia podría tener consecuencias en la configuración del mapa autonómico. No en vano, tras las elecciones municipales de 2019, el mapa se tiñó de rojo PSOE, sin embargo, la fragmentación de la oferta electoral en el centro derecha con la irrupción de Vox, el crecimiento de Ciudadanos y la decisión del entonces presidente de los naranjas, Albert Rivera, de elegir a los populares como socio preferente aumentó las posibilidades del Partido Popular de gobernar en varios municipios sin ser la fuerza más votada.

La ruptura del matrimonio entre PP y Cs en el Gobierno regional comienza a cobrarse víctimas. De momento, todas en la formación naranja. Dos de sus diputados, en la Asamblea, Sergio Brabezo y Marta Marbán, compartieron ayer sendas cartas en Twitter en las que, además de mostrar su desafección con el rumbo tomado por el partido, anunciaban su adiós definitivo.

«Si hubiera visto un cambio radical, un reconocimiento de que se habían cometido errores estratégicos, un mensaje de ’'vamos a cambiar’'... quizá no hubiera dado este paso», afirma Brabezo en conversación con LA RAZÓN.

José Luis Martínez-Almeida triunfa a cualquier programa al que asista. Ya pudimos verle con soltura con Pablo Motos en “El Hormiguero” donde dio rienda suelta a su carácter bromista e incluso hicieron chistes sobre las manos a la cabeza que se estaban llevando sus asesores por su manera de ser directa y sincera. El lunes visitó “Espejo Público” y también consiguió encandilar a la presentadora, Susanna Griso, sobre todo por su confesión sobre cómo se lleva con las mujeres.

Después de un año ingresado y mucho tiempo para reflexionar, todavía Emilio no ha conseguido averiguar cómo se infectó de covid. Ni la más remota idea. Por aquel entonces, poco se sabía de aquel coronavirus que apareció en Wuhan y que se extendió en muy poco tiempo por el mundo.

En España, aunque se notificaron los primeros casos a final de enero, no se empezó a tomar en serio hasta marzo, cuando el Gobierno tuvo que decretar el primer Estado de Alarma para confinar a la población y detener los contagios. Que si era como un constipado, luego como una gripe. Que si causaría apenas un par de casos, como desacertó Fernando Simón. Justo en esa época de desconcierto, Emilio Ipiens se contagió de covid-19. Eso lo supo más tarde. Al tener síntomas compatibles, se confinó en su habitación y «cada vez estaba peor». Le hicieron un seguimiento telefónico que de poco sirvió. Hasta que «mi doctora Catalina Segura, ante lo que le contaba, dijo que quería verme. Ella me remitió al hospital. Me salvó la vida», cuenta.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, solo se debe pagar si la vivienda heredada o vendida ha incrementado su valor con respecto al que tenía cuando lo adquirió el anterior propietario o por el que fue comprada. En el caso de que no haya incrementado su valor o el impuesto sea superior a la ganancia obtenida, no se deberá pagar. Así lo sentenció el Tribunal Constitucional en 2019. No obstante, ante la ausencia de una regulación concreta, algunos ayuntamientos siguen cobrándolo en esos casos. Si usted se encuentra en esa situación, lo más conveniente es pagar la cantidad requerida para evitar problemas fiscales, aconseja el comparador financiero Helmycash.com, para reclamarla a continuación. Este es el proceso que debe seguir.

Desde que el pasado viernes, Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaran su ruptura mediante un comunicado publicado en en sus respectivos redes sociales, confirmando así la noticia adelantada por Lecturas, los acontecimientos se han precipitado a la velocidad del rayo. Unos audios comprometidos del futbolista en los que él mismo reconocía que su matrimonio estaba acabado eran el preludio de lo que este miércoles, confirma la Revista Semana en portada: hay otra mujer en su vida.

Los consumidores esperan con impaciencia que Lidl ponga a la venta de nuevo uno de sus ya famosos aparatos low cost que no duran ni 24 horas una vez que se ponen a la venta. Este es uno de ellos, el robot aspirador y friegasuelos 20W , es un robot tipo roomba que salió a la venta por 129,99 euros y se agotó en pocas horas. El precio competitivo y la legión de fans de Lidl hacen que cada vez que el supermercado pone un aparato a la venta , los productos se agoten en un “visto y no visto”.