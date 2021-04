Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, lunes 5 de abril de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, lunes 5 de abril de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El clima electoral en Madrid, la fuerza de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso y la guerra con Ciudadanos (Cs) parece que está impulsando también hacia arriba la marca del PP a nivel nacional. La encuesta de NC Report del mes de marzo, realizada entre los días 26 y 31, coloca al PP a tan sólo 1,8 puntos de distancia del PSOE en la carrera hacia unas elecciones generales.

El Gobierno no contaba en su calendario con las elecciones en la Comunidad de Madrid. En Ferraz no calibraron las consecuencias de promover la moción de censura en Murcia junto a Ciudadanos y cuando se quisieron dar cuenta, Isabel Díaz Ayuso ya había activado el adelanto electoral para evitar que el tsunami murciano tuviera réplicas en la región. El PSOE llegó tarde con la presentación de una moción de censura sobre la marcha en la Asamblea, que quedó enterrada por el criterio judicial, y desde Moncloa se han cedido las riendas de la campaña al jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, relegando al partido.

No hay ningún dato objetivo del que pueda desprenderse que actuará en contra del Partido Popular y las sospechas que se puedan esgrimir son del todo “infundadas”, su nombramiento cumplió estrictamente la legalidad, su carrera profesional avalan que es una jurista de reconocido prestigio, el Consejo General del Poder Judicial actuó de acuerdo con las funciones encomendadas pero no así los vocales que emitieron un voto particular discrepante.

Por todo ello, no hay razón que justifique plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, además, el PP no está legitimado para recurrir el nombramiento. Estos son algunos de los principales argumentos que esgrime el abogado de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en las alegaciones presentadas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el recurso del PP a su nombramiento, a las que ha tenido acceso en su integridad LA RAZÓN. De esta forma, solicita que se inadmita de plano el recurso, o, subsidiariamente, se rechace el mismo y se condene al PP en costas.

El Ministerio de Sanidad todavía asegura que alcanzará la inmunidad de rebaño (llegar al 70% de la población vacunada) durante el verano. Pero, al ritmo actual, será imposible lograrlo. Solo el 14,2% de los españoles ha recibido la primera dosis y, aproximadamente la mitad, un 7% ha completado la pauta. Por lo pronto, España ya ha incumplido el primer reto: tener al 80% de los mayores de 80 años inmunizados frente a la Covid-19 al terminar mazo, aunque hay diferencias por comunidades. Según el último informe de Sanidad, relativo al sábado, solo seis comunidades han cumplido: Andalucía (con un 95% de mayores de 80 con la primera dosis), Asturias (un 84%), Cantabria (82%), Comunidad Valenciana (89%), Extremadura (89%) y Murcia (86%). Las regiones más rezagadas, con poco más del 60%, son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, País Vasco, Cataluña y Madrid.

Mónica García acaba de llegar de reunirse con empresas madrileñas que ya han aplicado la jornada laboral de 32 horas semanales. Cree firmemente en la necesidad de trabajar menos «para ser más productivos, para ser más felices, para conciliar y para cuidar el planeta». Esta anestesista de 47 años, férrea defensora de la sanidad pública, madre de tres hijos y ahora candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid cree que ha llegado el momento de las mujeres y, en particular, el suyo propio, después de dar un «no» a Pablo Iglesias a la oferta de una candidatura única que la hubiera relegado a un segundo plano. Se reivindica a sí misma. Ya no cree que las mujeres hagan el «trabajo sucio», como replicó al líder morado, pero sí, el «trabajo duro». Aunque después del 4-M «no hay vetos ni líneas rojas para pactar» con todo aquel que quiera ver fuera del Gobierno regional a Díaz Ayuso.

Ha pasado más de un año desde que se declarara el Estado de Alarma en España y empezáramos a acostumbrarnos a la vida bajo la pandemia y, aunque parezca mentira, seguimos a vueltas con el debate de las mascarillas. Lejos de normalizarse, el uso de estas prendas de protección continua siendo motivo de confusión. La última, la modificación de la normativa en España que hace ahora obligatoria su utilización en espacios públicos abiertos incluso cuando sea posible mantener la distancia de seguridad. A la espera de que se defina definitivamente si eso implica tener que llevar mascarilla en situaciones tan pintorescas como pasear solo por la playa o subir a un pico de la sierra en solitario, el desconcierto sigue siendo generalizado.

A pesar de que los contagios actuales son menores que al inicio de las anteriores oleadas, la experiencia ha demostrado que a los siete días de un periodo festivo el número básico de reproducción crece sensiblemente o permanece elevado. A ello hay que añadir que las perimetraciones comunitarias no parecen efectivas para reducir la curva de contagios debido a una mayor interacción social, por lo que teniendo en cuenta que la ratio ya está por encima de 1 «es previsible un crecimiento significativo de contagios en los próximos días, que aunque después decrecerá, esta bajada no será inmediata y es probable que se mantenga una o dos semanas por encima de 1», explica Rafael Cascón, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid y uno de los cuatro autores del análisis sobre la importancia de cambiar la estrategia actual de vacunación que está previsto publicarlo en breve.

Dicen que para todo hay una primera vez en la vida y para miles de contribuyentes 2021 será el primer año en el que se verán obligados a presentar la declaración de la Renta, no porque hayan comenzado a trabajar o hayan obtenido unos ingresos considerables, sino porque se han visto afectados por un ERTE o han cobrado el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Estas dos condiciones provocarán que, como mínimo, 561.000 personas que no solían presentar la declaración deban hacerlo, en casi la mitad de los casos con resultado a pagar, algo que no habría sucedido si el 2020 no hubiese sido un año marcado por la pandemia.

Las confesiones de Rocío Carrasco en el docudrama «Rocío. Contar la verdad para seguir viva» agudiza, aun más si cabe, el cisma entre la hija de «la más grande» y su familia materna. En los cuatro primeros episodios ha dejado entrever que su tío, Amador Mohedano, filtró el lugar de su luna de miel con Antonio David Flores a una agencia de prensa, con el fin de conseguir un beneficio económico. A su prima Chayo, hija del anterior, de estar al tanto de la infidelidad de su marido con una chica llamada Sonsoles, que era, afirma la Carrasco, amiga suya. De José Ortega Cano manifiesta que no era el hombre apropiado para casarse con la tonadillera. «Mi madre se equivocó con Ortega Cano», dijo, a lo que el torero responde con un tajante «Rocío y yo nos quisimos muchísimo». No habla desde el rencor, sino «desde el dolor».

«Federico sentía un gran miedo al sufrimiento y a la muerte. Puedo imaginar lo que sintió, en plena noche, en el camión que le conducía hacia el olivar en que iban a matarlo. Pienso con frecuencia en ese momento». De esta manera se refería Luis Buñuel, en sus memorias dictadas «Mi último suspiro», al asesinato de Federico García Lorca, uno de sus grandes amigos de juventud, hecho que impactó al cineasta y que pudo ser su última película.