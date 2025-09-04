Feijóo promete educación gratis de 0 a 3 años y afirma: "No tardaré seis años en cumplir esa promesa"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este miércoles en Guadalajara que, si llega a gobernar, impulsará la gratuidad total de la educación infantil de 0 a 3 años, con una cofinanciación del 50% desde el Estado. Una medida, ha recordado, que Pedro Sánchez prometió en 2019 y "a día de hoy sigue sin cumplirse".

"Yo no tardaré seis años en cumplir esta promesa", ha asegurado Feijóo durante su intervención desde una escuela infantil, donde ha puesto como ejemplo a las comunidades autónomas donde gobierna el PP, que ya han comenzado a implementar esta política.

El líder del PP ha reivindicado su etapa como presidente de la Xunta de Galicia, donde -ha dicho- fue pionero en implantar este servicio gratuito. "Si me comprometo, lo cumplo", ha insistido, añadiendo que "educar a un niño no puede ser una carga económica para las familias", ni una cuestión de renta.

Según ha defendido, la gratuidad de las escuelas infantiles es "un hecho que ya ponemos en práctica" y ha pedido al Gobierno central que se implique con financiación para extender el modelo. "Yo lo pondré", ha zanjado como compromiso electoral.

Críticas a Sánchez por priorizar "gastos ideológicos"

Feijóo ha aprovechado el acto para criticar el estado de los servicios públicos en España, asegurando que, a pesar de haber aumentado la deuda un 40% desde que Sánchez es presidente, "funcionan peor".

Ha cuestionado que haya recursos para "controlar Telefónica, contratar productoras en RTVE o duplicar asesores en Moncloa", mientras se carece de fondos "para leyes como la del ELA o para que la educación infantil sea realmente gratuita". En este punto, ha cargado contra el Gobierno por la elevada pobreza infantil en España, que, según ha dicho, es la más alta de toda la Unión Europea.

Feijóo ha llamado a priorizar "los problemas reales" de las familias, como el acceso a la vivienda, las listas de espera en sanidad o la impuntualidad de los trenes. "Me comprometo a que el dinero de los españoles sea del conjunto de los españoles, que no se financie ni mi investidura, ni mi presencia en el gobierno, con dinero de los castellanomanchegos o del conjunto de los españoles en beneficio de separatistas", ha declarado.

Núñez acusa a Page de aplicar una "gratuidad ficticia" en Castilla-La Mancha

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado que la gratuidad de las escuelas infantiles en la región "es una promesa electoral que se implementa de manera torticera y embustera".

Según ha detallado, en el curso pasado la gratuidad solo se aplicó al tramo de 2 a 3 años, y exclusivamente en municipios menores de 10.000 habitantes, excluyendo a la mayoría de familias. "El 60% de los niños de 2 a 3 años quedaron fuera, y el 100% de los menores de 2 años también", ha subrayado.

Núñez ha prometido que, si gobierna la región, todos los niños de 0 a 3 años tendrán acceso gratuito a la educación infantil, independientemente de su lugar de residencia o la gestión del centro.

También ha señalado que "aspira a una educación infantil gratuita" para "ayudar a la conciliación familiar", y ha apuntado a otras comunidades del PP -como Madrid, Galicia, Castilla y León o Comunidad Valenciana- donde la educación infantil "ya es gratuita".

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, anfitriona del acto, ha puesto en valor el papel del Ayuntamiento en esta materia. Ha destacado que actualmente gestionan dos de las tres escuelas municipales de la ciudad, con atención directa a 29 familias, y ha asegurado que continuarán en esa línea "porque es lo que nos corresponde hacer".