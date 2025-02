El 'Proceso 1.001': cuando pagaron justos por comunistas

Ese 15 de febrero de 1975 el centro de Madrid se quedó a oscuras durante tres horas. Un fallo de Unión Eléctrica dejó sin luz Chamberí, Tetuán y el Centro. Las salas de los cines quedaron en la penumbra que algunos buscaban, pero los comercios y los bares tuvieron que cerrar ese sábado por la tarde. Los semáforos quedaron muertos y a los guardias urbanos se les quedó corto el pito. Tampoco hubo tele, ni radio. Nadie pudo escuchar la noticia ese día. Una pena, porque esa mañana el Tribunal Supremo anuló una sentencia del temido Tribunal de Orden Público (TOP). Los jueces de la sala 2ª habían desestimado la represión que este tribunal había dictado contra unos sindicalistas en diciembre de 1973.

. El ministro de la Gobernación,. El tipo quiso hacer méritos ante Franco y desplegó a la Brigada Político Social, la Policía Armada y la Guardia Civil como si los sindicalistas fueran terroristas. No hubo naumaquia porque Pozuelo no tiene mar. En la «arriesgadísima» operación las fuerzas del orden detuvieron a diez personas.Muchos de ellos ya eran conocidos por el TOP. Ingresaron en la cárcel de Carabanchel, que era un lugar de espera a la condena. Desde la trena siguieron organizando las Comisiones Obreras, porque la conflictividad no disminuyó. Buscaron abogados de distintas ideologías para mostrar que no era una cuestión de comunistas, sino de la sociedad contra la dictadura. Allí aparecieron abogados de renombre como los democristianos Joaquín Ruiz-Giménez –ministro de Educación entre 1951 y 1956– y José María Gil Robles Quiñones, el socialista Enrique Barón, la maoísta Paca Sauquillo, la comunista Cristina Almeida, y el monárquico Alfonso de Cossío, del Consejo Privado de Don Juan, junto a otros.