Muere la compositora rusa Sofia Gubaidulina

Sofia Gubaidulina, una de las compositoras rusas más importantes de la nueva música, falleció este jueves a los 93 años, informaron en redes sociales sus familiares. En las redes, sus seguidores señalaron que su obra se nutrió de su profunda espiritualidad y su convicción en el poder transformador de la música. Con su voz audaz y original, escribió para algunos de los mejores intérpretes de los siglos XX y XXI, como Gidon Kremer, Mstislav Rostropovich y Sir Simon Rattle.

Gubaidulina deja un legado de más de un centenar de obras que han marcado el panorama musical del último siglo. Tras su muerte, intérpretes y directores de todo el mundo han expresado sus condolencias: "La mágica sonoridad que nos regaló continuará enriqueciendo a todos los que la escuchen", escribió el violinista Gidon Kremer, destacando con admiración y cariño la profunda influencia de la compositora en su carrera.

Por su parte, el director Mikhail Agrest la ha recordado como "una de las personas más inspiradoras y de otro mundo que he conocido". Sofia Gubaidulina nació en Chístopol, en la República Tártara de la antigua Unión Soviética, en 1931. Estudió composición en Moscú, donde recibió la influencia de Shostakovich, quien la animó a seguir su "propio camino" pese a los límites impuestos por el régimen soviético.

En 1975, fundó el Ensemble Astreia, explorando el folclore de Asia Central. Su reconocimiento internacional llegó en la década de 1980 gracias al apoyo de Kremer y al impacto de "Offertorium" (1980, revisado en 1986), obra que proyectó su nombre a nivel mundial.

A lo largo de su trayectoria, su música se ha caracterizado por una profunda espiritualidad y una experimentación constante, utilizando elementos matemáticos como la sucesión de Fibonacci, así como recursos tímbricos innovadores.

Entre sus obras destacadas se encuentran "Stimmen… verstummen… (1986)", "In tempus praesens (2007)" y "The Light of the End" (2003).