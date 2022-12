Mundial de Qatar 2022, en directo todas las noticias y la última hora de la selección española de hoy 2 de diciembre

Hoy se cierra esta fase inicial de grupos con grandes partidos y participantes, sea el caso de Corea del Sur, Portugal, Serbia, Suiza, Ghana, Uruguay, Camerún y Brasil. Estos combinados ponen el broche final a esta primera fase en la que España pasó de milagro, con la ayuda de Alemania y tan solo por diferencia de goles.

Ninguno de los dos soñaba con que Luis Enrique ganase el Mundial pero ahora solo les queda “La Roja”

Aficionados que siguen en pantallas gigante el partido de España FOTO: Eduardo Briones Europa Press

Marruecos es una de las grandes sorpresas del Mundial y el muy inesperado rival de España enoctavos del Mundial de Qatar 2022. Porque no se esperaba su clasificación y no se esperaba que España no terminase como primera de grupo. Pero el fútbol da estas cosas.

🔥 ❞𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐫 𝐡𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐞 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐀𝐑 𝐌𝐀́𝐒 𝐲 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐌𝐄𝐀𝐑 𝐌𝐄𝐍𝐎𝐒❞ 🔥



😱 "Gracias, 𝐀𝐋𝐄𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀, por dejarnos seguir en el Mundial".



💣 @jpedrerol, SIN CENSURA. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/6G95oLGpbW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2022

Pese a eludir a Brasil, las sensaciones con las que España llega a la fase final no pueden ser peores... por Gonzalo Miró.

07: 00 h ¡Gracias Alemania!

No podemos comenzar el día sin agradecer a la selección alemana el gran favor que nos hizo en una noche aciaga para la selección española. La jornada de ayer se presentaba en principio cómoda para España, que tenía que cerrar la clasificación ante Japón y lo hizo de milagro. Durante tres minutos estuvo eliminada. La selección de Luis Enrique falló ante los nipones, después de una primera parte que tuvo muy controlada y que empezó dominando con el gol de Morata y que acabó perdiendo 1-2. Alemania, mientras, también perdía contra Costa Rica (1-2) y las dos grandes potencias europeas estaban fuera. Pero el conjunto de Flick reaccionó a tiempo y su triunfo (4-2) no le sirve, pero sí vale la clasificación de España por los pelos, por la diferencia de goles con ambos equipos con cuatro puntos. Japón hace una machada: pasa a octavos tras vencer a España y se mide a Croacia. La Roja lo hará contra Marruecos.

06:30 h ¡Buenos días!!! Comenzamos a contarte toda la actualidad del Mundial tras el susto de España

05:30 h Así se jugarán todos los partidos del Mundial

Fase de grupos: Del 20 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

5:00 horas. ¡¡¡Buenos días!!!

Comenzamos a contarte toda la actualidad sobre el Mundial de Qatar 2022 y por supuesto, la última hora de la Selección Española

Aquí puedes ver el resumen de lo más destacado del Mundial de ayer 28 de Noviembre

Todos lo días te ofreceremos las clasificación y los resultados del Mundial de Qatar 2022

Estas son todas las selecciones participantes en la Copa del Mundo

Quién es quién en el Mundial de Catar FOTO: La Razón (Custom Credit)

Los ocho estadios del Mundial de Qatar 2022 FOTO: @worldcup/qatar2022 La Razon

Los 64 partidos del torneo se disputarán en ocho sedes - Al Bayt Stadium, Khalifa International Stadium, Al Thumama Stadium, Ahmad Bin Ali Stadium, Lusail Stadium, Stadium 974, Education City Stadium y Al Janoub Stadium.